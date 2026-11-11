“Nos sentimos perjudicados”: El reclamo de Cobreloa a horas de resolución por escritoriazo en la Primera B

En el cuadro minero lamentaron la larga espera que ha significado la denuncia sobre San Marcos y que aplazó la fecha 30.

La definición de la Primera B sigue al rojo vivo. Está semana se viven horas claves para conocer qué pasará con el escritoriazo sobre San Marcos de Arica.

Este miércoles 11 de noviembre se le informará a los clubes sobre la resolución del Tribunal. Pero como se ha transformado en tema país, el jueves ya se hará público el veredicto.

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El tema es que esto mantiene en suspenso la definición de la fecha 30. La que será crucial para definir al campeón y el primer ascenso. Situación que mantiene expectante a Cobreloa que con el último triunfo ante Rangers, se ubica con 54 unidades. Al igual que San Luis, pero el cuadro minero tiene la diferencia de gol a su favor de +22.

“Es normal que haya ansiedad, estamos ad portas de conseguir algo importante. Tratamos de abstraernos del ruido que se forma”, recalcó Rodolfo González a En La Línea Deportes.

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El capitán y referente de Cobreloa enfatizó que siguen mentalizadnos en conseguir en cancha el anhelado título y el retorno a la Liga de Primera. “Estamos motivados. Nos seguimos preparando para esa final que vamos a tener. Está en nuestras manos poder ganar”, enfatizó.

Pese al buen ánimo, aún hay una cuota de preocupación. Especialmente si se llega a aplazar una vez más la fecha 30. Por lo que clamó porque se juegue de una vez por todas y así no seguir afectando a la categoría.

“Nos sentimos perjudicados por lo que ha pasado. Imagínate nuestra gente que perdió vuelos y su entrada. Esto no solo va para los jugadores, también afecta al hinchas y hasta a los periodistas que deben programarse”, sentenció.

En el caso de Cobreloa esto se refleja en que hasta la fecha no se ha podido iniciar la venta de entradas para el último partido de la fase regular ante Puerto Montt. Por lo que siguen a la espera del Tribunal para iniciar dicho proceso.

¿Cuándo se sabe el fallo de la ANFP?

Tal como se indicó, este miércoles el Tribunal dará a conocer su veredicto a los clubes. Ahora recién el jueves 12 de noviembre se publicará su decisión.

De momento se barajan diversos escenarios. Existe la chance que San Marcos no sea sancionado y pueda jugarse la última fecha manteniendo la tabla. Pero a su vez existe la opción de que sea desafilado y esto cambie tanto las posiciones arriba como en la parte baja.

En resumen:

Está semana se conoce la resolución sobre el caso de San Marcos de Arica.

Cobreloa se prepara para la última fecha de la Primera B ante Deportes Puerto Montt.

En el cuadro minero existe molestia por la tardanza en la resolución y esto ha afectado en la venta de entradas para el último encuentro donde será locales ante el “velero”.