El experimentado arquero, quien hoy es titular en la Católica, coincidió con el Pampita Castillo en Deportes Melipilla. Y el fallecimiento de su colega de 22 años no pasó inadvertido.

Antes de llegar a Universidad Católica, Darío Melo jugaba en Deportes Melipilla, donde coincidió con el exarquero Óscar Castillo, quien falleció este domingo 8 de noviembre en un accidente automovilístico. El malogrado golero, quien se formó en Universidad de Chile, feneció en la Ruta de la Fruta.

El reporte de 24 Horas decía que “una colisión entre un vehículo menor y un bus, que posteriormente se despistó, dejó al menos una persona fallecida y ocho lesionadas”. Una noticia que le pegó duro a los compañeros de generación que tuvo el Pampita Castillo en el Romántico Viajero.

También a Melo, quien coincidió con él en los Potros. El meta de los Cruzados tuvo otra jornada con el arco invicto en el contundente triunfo ante Deportes Limache. Pero se enteró del fallecimiento de Castillo, algo que lo entristeció mucho, según dejó ver en su cuenta de Instagram.

Óscar Pampita Castillo en una práctica de gimnasio en la Universidad de Chile. (Foto: U de Chile formativo).

“Triste noticia, Pampita. Eras tremenda persona, siempre con disposición a todo. Que dios te reciba, mi niño”, posteó Melo en dicha red social. Acompañó ese mensaje de una foto junto a Castillo, quien lucía el buzo de Deportes Melipilla. Entre ambos sostenían tres pares de guantes.

Captura Instagram.

Darío Melo y Tricolor Las Palmas dejan su pésame por la muerte de Óscar Castillo

Darío Melo escribió un mensaje de pésame por el fallecimiento de Óscar Castillo, algo que también hizo su equipo actual: Pampita era el portero del equipo amateur Tricolor Las Palmas. “Hoy se va uno de los nuestros”, introdujo en el mensaje el cuadro que milita en el Campeonato Anfur de María Pinto.

“Uno que ha estado en las buenas pero sobre todo en las malas. Siempre llegando los domingos con su alegría y sus shows que lo hacían único. Dejas un vacío enorme en nuestros corazones, Pampita querido”, añadió el club fundado el 12 de junio de 1992 en su Instagram.