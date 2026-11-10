El gerente general del cuadro desafiliado, Fernando Zapata, analiza el futuro del club tras el castigo del Tribunal de Disciplina.

El despelote está en la Liga de Ascenso tras la desafiliación de San Marcos de Arica, es más, nadie sabe a ciencia cierta cuándo se va a jugar la última fecha de la Primera B.

Como las bases del torneo de ascenso estaban mal escritas y decía que si un club era desafiliado no descendía y la tabla de mantenía, los equipos “perjudicados” como Unión San Felipe, Santa Cruz y Rangers espera que aquello se revierta, para no caer a Segunda División.

En San Marcos de Arica avisaron que irán hasta las últimas consecuencias para intentar mantenerse en competencia. Apelarán a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, y de ser necesario, interpondrán recursos en la justicia ordinaria y en el TAS.

ver también Goleador de San Marcos de Arica tras apelación: “Estamos en Liguilla y vamos a competir”

Gerente de Arica y la opción de irse a jugar a la liga peruana

Una de las opciones que suena fuerte tras la desafiliación de San Marcos de Arica del fútbol chileno es que el cuadro nortino intente participar del fútbol peruano, situación que analizó su gerente general, Fernando Zapata.

El dirigente conversó con El Mercurio y dejó clara la postura del elenco santo, que es intentar a toda costa mantenerse en Primera B, por ende, no piensan salir del balompié nacional.

“Desafiliar a San Marcos de Arica no es castigar a un club: es extirpar deliberadamente a toda una región del mapa nacional. Quienes toman estas decisiones desde la comodidad de cuatro paredes en Santiago demuestran una ignorancia absoluta de lo que significa hacer patria en la frontera”, lanzó Zapata.

Los hinchas de Arica se manifestaron tras la desafiliación del club. Foto: Andy Manzanares/Photosport

“Que les quede claro: no estamos pensando en cruzar la frontera ni en jugar en la liga peruana por el momento; por mucho que a algunos burócratas centralistas les encantaría vernos fuera. Nosotros no renunciamos a lo que somos. Recuerden bien a quién intentan borrar: somos el único club del fútbol profesional que lleva con orgullo la bandera de Chile en el pecho y en su escudo”, agregó.

Por último, Fernando Zapata le habló a los dirigentes de Quilín: “si la ANFP y el centro del país no saben valorar lo que representa Arica para Chile, el problema no es de nuestra ciudad, es de un sistema centralista que le da la espalda a su propia soberanía territorial”.

San Marcos de Arica busca revertir el fallo del Tribunal de Disciplina de la ANFP y agotará todas las instancias posibles para seguir participando de la Liga de Ascenso y luchar por un cupo en la Liga de Primera, ya que estaba peleando por entrar a la liguilla antes de la desafiliación.

En síntesis

San Marcos de Arica fue desafiliado de la Liga de Ascenso del fútbol chileno.

de la Liga de Ascenso del fútbol chileno. Fernando Zapata descartó jugar en la liga peruana tras el castigo a su club.

en la liga peruana tras el castigo a su club. El club apelará ante el Tribunal, la justicia ordinaria y el TAS para mantenerse.