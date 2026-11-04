El timonel rojinegro Felipe Muñoz afirmó que "en Chile parece cuestionable exigir que se cumpla el reglamento" y añade que "rechazo que se diga que sancionar a un club desprestigia la competencia".

Con la desafiliación de San Marcos de Arica en Primera B, y a la espera de lo que se determine en la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, uno de los mayores beneficiarios con la medida será Rangers de Talca, colista en la Tabla de Posiciones.

El cuadro rojinegro no ocultó su satisfacción por el dictamen en Primera Sala, aunque su presidente Felipe Muñoz cuestionó en diálogo con La Tercera el funcionamiento de los órganos fiscalizadores de la entidad, pues afirma que “el hecho que exista un error de transcripción no cambia el acuerdo adoptado por el Consejo de Presidentes“.

Incluso, el timonel de Rangers justifica la denuncia contra San Marcos, al decir que “la pregunta que deberíamos hacernos no es por qué se denuncia al final de un campeonato, sino por qué nuestro sistema es tan lento que situaciones conocidas con tanta anticipación terminan resolviéndose cuando el torneo está por finalizar“.

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Rangers se compara con Juventus para defender denuncia a San Marcos

Lo más increíble de la postura de Felipe Muñoz fue que comparó los “escritoriazos” del fútbol chileno con hechos similares a nivel internacional, donde afirma que “Juventus fue sancionada con el descenso y la retirada de dos títulos; Olympique de Marsella perdió un campeonato francés y lo descendieron”.

“Milan y Fiorentina recibieron severos descuentos de puntos; y más recientemente Everton y Nottingham Forest los castigaron por incumplimientos financieros. Por eso rechazo que se diga que sancionar a un club desprestigia el torneo“, sostiene el presidente de Rangers.

Si bien el dirigente asume que su club “tiene la obligación de hacerse cargo de sus propios errores deportivos“, recalca que “eso no significa renunciar a exigir que todos los clubes cumplan las mismas reglas. El fútbol no se defiende mirando hacia otro lado. Se defiende respetando sus normas y haciéndolas cumplir”.

“En Chile pareciera que exigir el cumplimiento de los reglamentos fuera algo cuestionable, cuando en el fútbol internacional está completamente asumido que las infracciones graves deben tener consecuencias deportivas”, finalizó el presidente de Rangers.