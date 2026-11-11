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Famoso actor de Gossip Girl: Ed Westwick elige a su favorito entre Colo Colo y U. de Chile

El actor Ed Westwick, protagonista de la reconocida serie Gossip Girl, tuvo la difícil misión de elegir entre Colo Colo y Universidad de Chile. Su decisión dejó contento a algunos y molesto a otros. No es habitual que celebridades de talla mundial aterricen en Chile, por eso la presencia del británico tiene revolucionados a los […]

Por César Vásquez

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Ed Westwick no tuvo dudas.
© GettyEd Westwick no tuvo dudas.

El actor Ed Westwick, protagonista de la reconocida serie Gossip Girl, tuvo la difícil misión de elegir entre Colo Colo y Universidad de Chile. Su decisión dejó contento a algunos y molesto a otros.

No es habitual que celebridades de talla mundial aterricen en Chile, por eso la presencia del británico tiene revolucionados a los fanáticos del intérprete. Ganó fama a nivel internacional interpretando a Chuck Bass en la ficción de los jóvenes de Nueva York.

El equipo de Ed Westwick en Chile

Ed Westwick está de visita en suelo nacional por la promoción de Afnan Perfumes. Por esta razón, participó en un evento privado. Claramente su presencia ha generado gran expectativa entre quienes seguían capítulo a capítulo de Gossip Girl.

Quien hacía a Chuck Bass, en la vida real es inglés y no oriundo de Manhattan como mostraban en la serie. Como buen británico, vibra con el fútbol y en su estadía en el país, fue obligado a elegir entre los dos equipos más grandes de Chile.

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El influencer @pedrocanalest tu la oportunidad de compartir con Westwick. Ahí, le llevó una camiseta de Colo Colo y Universidad de Chile e hizo que el actor seleccionara a su club favorito. Tras pensarlo brevemente, no dudó quedarse con solo una.

Chuck Bass decidió inclinarse por la indumentaria del Bulla, algo que fue celebrado por hinchas azules. De hecho en imágenes posteriores, se le vio al inglés mostrando con orgullo la camiseta del Romántico Viajero en el elegante evento.

La elección de Ed Westwick tendría una explicación. En Inglaterra es un seguidor fanático de Chelsea y quizás el color azul de Universidad de Chile le recordó a sus queridos Blues, lo cual habría inclinado la balanza por sobre el blanco de Colo Colo.

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