Joven portero de 22 años perdió la vida este domingo. Sus ex compañeros y equipos lo despidieron con emotivos mensajes.

Una terrible noticia para el fútbol chileno se conoció en horas de la mañana de este domingo 8 de noviembre. Se trata del fallecimiento de Óscar Castillo, portero de 22 años que perdió la vida en accidente automovilístico.

El trágico hecho ocurrió este domingo en la Ruta de la Fruta, en San Pedro de Melipilla. Según informó 24 Horas, hubo una “colisión entre un vehículo menor y un bus, que posteriormente se despistó, dejó al menos una persona fallecida y ocho lesionadas”.

El portero nació futbolísticamente en U de Chile, fue campeón con Melipilla en Segunda División (2024) y actualmente era arquero en el club de fútbol amateur Tricolor Las Palmas, en la comuna de María Pinto.

Los mensajes para la memoria del “Pampita” Castillo

Tras accidente automovilístico, el mundo del fútbol chileno se unió en mensajes dedicados a la memoria de Óscar “Pampita” Castillo. El portero de 22 años era querido entre sus pares y deja un vacío enorme en sus ex compañeros.

“Con profundo pesar, lamentamos el sensible fallecimiento de Óscar Castillo, conocido cariñosamente como Pampita. Su recuerdo permanecerá en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él y ser parte de su camino en el deporte”, publicó Corporación de Deportes Melipilla.

Por otra parte, Pablo Ibáñez, ex compañero en la U y actual jugador de Lautaro de Buin, dijo a RedGol que el fallecido portero “nos ayudó a todos siempre. Él casi no jugó y no paró nunca de reír y estar feliz”.

“Nos alegraba el camarín, en momentos malos de uno él siempre trató de sacarnos de eso. Siempre será recordado por sus bromas y sonrisa”, cerró el ex azul, destacando la calidad humana de Pampita.