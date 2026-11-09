Los Cruzados tuvieron una postura muy distinta a la del Romántico Viajero respecto al campeonato albo.

Colo Colo es el nuevo campeón del fútbol chileno y baja del cielo su estrella 35. Universidad Católica no quedó indiferente a este hito, caso opuesto a Universidad de Chile.

Los Albos derrotaron a Ñublense con un agónico gol de Marcos Bolados y de esta manera, dieron la vuelta olímpica con 3 fechas de anticipación. Los dirigidos por Fernando Ortiz no flaquearon y ratificaron la buena campaña de este 2026 en Macul.

U. Católica felicita a Colo Colo

Como suele suceder en este tipo de ocasiones, la redes sociales comentaron el título de Colo Colo en el fútbol chileno. Desde todos los lugares del mundo llegaron las felicitaciones a los Albos por su nueva consagración. Hasta Gianni Infantino, presidente de la FIFA, saludó a Vozinha.

En los últimos años se ha hecho habitual que algunos clubes saluden al campeón, aunque pocos esperaban que uno de los clásicos del Cacique, y próximo rival, se tomara el tiempo de aplaudir la nueva vuelta olímpica del equipo más ganador de la Liga de Primera.

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“Felicitamos a Colo Colo por titularse campeón de la Liga de Primera Mercado Libre 2026”, escribieron desde Universidad Católica a través de X. Este gesto fue muy aplaudido por algunos, destacando la caballerosidad de los Cruzados, mientras a otros hinchas del equipo de Las Condes no les gustó mucho.

¿Y qué pasó con Universidad de Chile? Pues bien, desde el CDA no hubo ningún gesto público respecto al título de los Albos. Los Azules eran el más inmediato perseguidor, por lo que junto con la coronación de los dirigidos por Fernando Ortiz, ellos perdieron su propia oportunidad de ser campeón.

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Colo Colo y Universidad Católica se enfrentarán el próximo domingo 22 de noviembre en el Estadio Monumental. Ya hay mucho morbo sobre si los Cruzados realizarán o no el “pasillo”, costumbre europea con los clubes que vienen de ser campeones y que algunos, proponen instalar en el fútbol chileno.