El Romántico Viajero se aferra a la lucha por clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores.

Universidad de Chile se quedó sin opciones de pelear por el título de la Liga de Primera. De todos modos, la victoria frente a Cobresal sirve y mucho para los Azules.

El Romántico Viajero estaba obligado a derrotar a los Mineros para intentar extender la definición del campeonato, pero el triunfo de Colo Colo frente a Ñublense bastó para que los dirigidos por Fernando Ortiz dieran la vuelta olímpica con tres fechas de anticipación.

Fin a la mala racha contra Cobresal

Universidad de Chile no realizó un buen partido frente a Cobresal. Bien se le pudo escapar, pero finalmente se quedaron con la victoria por 2-1 gracias a un autogol y el tanto de Igor Lichnovsky. Incluso, Eduardo Vargas desperdició un penal o mejor dicho, fue detenido de gran manera por Alejandro Santander.

El triunfo sobre los Mineros no solo sirve para mantenerse en posición de clasificación a la fase de grupos de Copa Libertadores, sino que también para romper con un negativo registro frente a el equipo de El Salvador.

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Resulta que Universidad de Chile llevaba seis años sin derrotar a Cobresal por la Liga de Primera. La última victoria había sido el 14 de septiembre de 2020, curiosamente también en Rancagua y por 2-1. Joaquín Larrivey y también un autogol, le dieron la victoria en esa ocasión a los dirigidos por Hernán Caputto. Sumaban 12 partidos sin celebrar, con 8 derrotas y 4 empates. En 2022 el Bulla le ganó a los Mineros, pero por Copa Chile.

Ahora, sin opciones de dar la vuelta olímpica, el Romántico Viajero se aferra a la clasificación a la fase de grupos de Copa Libertadores. Están en el segundo puesto con 51 puntos, superando por 2 unidades a Universidad Católica.

La Liga de Primera tendrá un receso por la fecha FIFA y los amistosos de Chile frente a Colombia. El torneo nacional recién regresará el próximo 20 de noviembre. El próximo duelo de la U será frente a O’Higgins en Rancagua, mientras los Cruzados tendrán que visitar al campeón Colo Colo en el Monumental.