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Colo Colo

Colo Colo celebra la estrella 35 en el estadio Monumental: mira la transmisión

Los albos festejan con tremendo show en su reducto para celebrar con su gente el título de la Liga de Primera 2026

Por Cristián Fajardo C.

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Colo Colo arma su fiesta de campeón en el Monumental.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTColo Colo arma su fiesta de campeón en el Monumental.

Colo Colo se coronó campeón de la Liga de Primera 2026, luego de vencer por 2-1 a Ñublense en la jornada del domingo, sacándole la ventaja irremontable a U de Chile.

Si bien algunos pudieron festejar en el estadio Nelson Oyarzun de Chillán, Aníbal Mosa les prometió una tremenda fiesta en el estadio Monumental, donde los fanáticos agotaron las entradas.

Con Leo Rey, además de otros artistas, Arturo Vidal, Vozinha y todos los jugadores de Colo Colo, darán la vuelta olímpica en casa y acá no te pierdas los detalles.

Colo Colo se coronó campeón de la Liga de Primera 2026 en Chillán. Foto: Andrés Pina/Photosport

Colo Colo se coronó campeón de la Liga de Primera 2026 en Chillán. Foto: Andrés Pina/Photosport

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