El volante fue uno de los más regulares del campeón durante la temporada 2026 y es seguido por el gigante azteca.

Colo Colo selló de forma tempranera el título de la Liga de Primera con la victoria ante Ñublense en Chillán, y este lunes el conjunto albo celebró junto a su público en el estadio Monumental.

Blanco y Negro preparó una fiesta en el reducto de Macul, con música y vuelta olímpica incluida, donde los hinchas pudieron acompañar a los campeones de la temporada 2026.

Finalizado los festejos en el Monumental tienen que empezar a pensar en 2027, y la principal misión es armar un plantel que tiene que competir en al menos cuatro frentes, con la Copa Libertadores como el gran foco.

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Felipe Méndez puede partir por un millonario monto a México

Uno de los jugadores más regulares durante la temporada en Colo Colo fue el volante Felipe Méndez, quien gracias a su buen nivel volvió a ser considerado en la selección chilena.

El formado en Unión Española está en el mercado, y desde el poderoso América de México lo están siguiendo, pero si las Águilas se lo quieren llevar tienen que pagar un importante monto, ya que tiene contrato vigente con ByN hasta finales de 2027.

Víctor Felipe Méndez es seguido desde América de México. Foto: Andres Pina/Photosport

En El Mercurio dieron a conocer del interés del coloso azteca, elenco que tiene que echarse la mano al bolsillo si es que quiere quedarse con la ficha de Felipe Méndez.

“Felipe Méndez es seguido muy de cerca por el América de México; si bien el mediocampista tiene contrato hasta 2027, sin cláusula de salida, su carta está tasada en aproximadamente US$ 2 millones, cifra pagable para el popular equipo azteca”, señaló el citado medio.

Aníbal Mosa, Daniel Morón y Jaime Pizarro ahora tienen mucha tarea y ya empiezan a armar el plantel de Colo Colo para la campaña 2027.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera