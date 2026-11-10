La institución inició el proceso de baja luego que el individuo festejara sin ningún tipo de control la obtención del último título albo.

Cada hincha de Colo Colo celebró a su manera la estrella 35 de los albos. El agónico gol de Marcos Bolados en Chillán fue una suerte de desahogo para muchos, sobre todo porque su tanto se dio luego de un partido muy tenso y terminó por sellar un nuevo título del Cacique.

Por lo mismo los festejos no se hicieron esperar a lo largo y ancho de todo el país. Lamentablemente, algunos se pasaron un poco de la cuenta, en especial por un hecho sucedido en Padre Hurtado.

De acuerdo a información entregada por The Clinic, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) terminó siendo detenido por efectuar disparos al aire. ¿Alguna otra cosita? Pues estaba manejando en estado de ebriedad tras la consagración alba.

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Hincha de Colo Colo es detenido por insólita celebración

El mencionado medio detalló que los hechos ocurrieron a las 20:00 del pasado domingo 8 de noviembre, un par de horas después de que la estrella 35 del Cacique se hizo realidad. En medio de las celebraciones, el funcionado que llevaba 12 años de servicio en la PDI subió a su vehículo y con su arma comenzó a disparar al cielo.

Las celebraciones de los hincha de Colo Colo se extendieron por varias horas. | Foto: Photosport.

Este episodio derivó a la detención del detective, quien el lunes 9 pasó a control de detención ante el Juzgado de Garantía de Talagante bajo los delitos de disparo injustificado y conducción en estado de ebriedad.

Rápidamente en la PDI tomaron nota al respecto y abrieron un sumario administrativo. El detective fue apartado de sus funciones y se dio por iniciada la tramitación para darlo de baja, poniendo así punto final a doce años de servicio en la institución.

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En síntesis