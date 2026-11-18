El presidente de Colo Colo dejó muy claro que su interés está en mantenerse al mando del Cacique y también confirmó a quien votará para la ANFP.

En la previa a las elecciones de la ANFP este jueves, que tendrán implicancia en la próxima dirigencia de la Federación de Fútbol de Chile, uno de los nombres que aparece como opción para liderar la nueva era del fútbol chileno es Aníbal Mosa.

El actual timonel de Colo Colo aparece como una opción por fuera de las actuales candidaturas de Jorge Uauy y Jorge Yunge para comandar la entidad que rige a nuestro balompié. Sin embargo, el puertomontino no quiere saber nada del tema.

A las afueras del Estadio Monumental, Mosa fue categórico en afirmar que “no tengo ningún interés en ser presidente de la Federación. Me lo han ofrecido, hemos tenido conversaciones, pero la verdad es que mi proyecto está en Colo Colo“.

“Tenemos cosas muy importantes que construir para Colo Colo y mi foco va a estar ahí. Lo descarto de plano“, agregó el empresario de origen sirio, quien se desmarca del resto de los clubes del fútbol chileno que ya tomó partido por alguno de los candidatos.

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La postura de Aníbal Mosa sobre la ANFP y Federación

También se le consultó al mandamás albo por su voto para este jueves en las elecciones de la corporación. Al respecto, sostuvo que “yo encantado de ayudar para unir las partes, yo y Colo Colo estamos a disposición, a ser puente, pero no soy candidato a nada“.

“Cuando hice un llamado a la unidad es para conversar quién se quedará en la ANFP, quién en la Federación, quién se relacionará con los grupos de interés”, complementó Mosa quien respecto a su preferencia para la ANFP dejó clara su postura.

“No, no la hemos definido. ¿Por qué la mesa de unidad? Porque, por un lado, tenemos el continuismo, que todo el mundo dice que no lo queremos, pero, por otro lado, tenemos una lista donde las tres principales autoridades se opusieron a que se llevara a cabo la Ley de Sociedades Anónimas. Nuestro voto puede ser en blanco, sin lugar a dudas”, finalizó.

En síntesis