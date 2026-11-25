En medio de la pelea por escapar del descenso, el cuadro hace un gesto a sus hinchas con entradas a $1910.

La Liga de Primera 2026 entra en tierra de definiciones donde Audax Italiano está de protagonista, pero en la pelea por la parte baja de la tabla de posiciones para escapar del descenso.

Por lo mismo, en su aniversario número 116, el regalo va para los hinchas que han sido incondicionales en la campaña, por lo que tendrán precios populares para ir al Bicentenario de La Florida.

Así lo detalla el medio Tanoticias, quienes destacan que los fanáticos podrán acceder por un precio de $1910 en sectores de Galería Sur y Andes ante Palestino.

Los hinchas que han acompañado una mala campaña reciben un regalo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Audax quiere escapar del descenso con su hinchas

Audax Italiano tendrá un importantísimo compromiso el domingo a las 20.30 horas, cuando reciba a Palestino en el estadio Bicentenario de La Florida, donde apuestan a tener el respaldo de sus hinchas.

Todo, porque a esa hora jurarán en simultáneo los equipos que pelean por escapar de la zona de descenso, y que mejor que dar esa batalla con el respaldo de sus seguidores.

“Por su aniversario, Audax Italiano tendrá entradas a $𝟏.𝟗𝟏𝟎​ en Galería Sur y Andes para el duelo ante Palestino”, explican en el citado medio que cubre el día a día del cuadro itálico.

Eso sí, hay una salvedad que tendrán que estar atento, porque es para los más fieles a la institución de la comuna de La Florida: “Válido para quienes hayan asistido al menos a un partido durante 2026”.

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