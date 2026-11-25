Mario Salas lo apunta como uno de los grandes candidatos, pese a que le gustaría que también sonaran entrenadores nacionales.

La selección chilena sigue en la búsqueda de un nuevo técnico de la selección chilena, que pueda liderar el camino en las Eliminatorias para el Mundial 2030, de manera de romper la maldición.

Si bien se habla mucho de seguir esperando a Manuel Pellegrini, hay otros nombres que van sumando fuerza dentro del mundo futbolístico nacional, como Gustavo Álvarez.

Así también lo hace saber Mario Salas, flamante entrenador campeón con Cobreloa de la Primera B, quien aseguró que el ex DT de la U es ideal para el puesto.

“Me encanta como dirige Gustavo Álvarez, siendo un técnico argentino, me encanta lo que hace con sus equipos y podría ser un gran candidato”, comentó en ESPN Chile.

Le pasan la pelota a Gustavo Álvarez para la Roja.

ver también Dirigió a la U, fue a un Mundial con Chile y le hace tapa a Gustavo Álvarez en la Roja: “Ya fue su momento”

Mario Salas abre el debate en la Roja

Fue en el programa ESPN F 90 donde Mario Salas estuvo invitado para conversar de fútbol, donde, más allá del nombre de Gustavo Álvarez, abordó el motivo de marginar a técnicos chilenos de sumarse a la Roja.

“Se establecen ciertos prejuicios con técnicos chilenos y en cual no tienen validez, son cosas que se especulan; no digo que tiene que tiene que llegar un técnico chileno, tiene que llegar uno con capacidad”, explica.

“Pero lo que digo, en el fondo, por qué se obstaculiza a los técnicos chilenos para llegar a los equipos grandes o la selección chilena, o no se les deja llegar”, dejó abierto el debate.

En ese sentido, asegura que para él siempre ha sido un objetivo volver a la Roja, tanto como lo hizo con la Sub 20 que los llevó hasta un Mundial.

“Yo siempre, es lo mismo que cuando jugaba, la verdad, y llegué a la selección chilena siempre fue uno de los objetivos. Mientras más pasa el tiempo más sabio nos ponemos, así que creo que profesionalmente somos mejores”, finalizó.