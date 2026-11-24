Luego de gritar campeón en la Primera B el entrenador dejó en claro que quiere seguir para la próxima temporada.

Cobreloa selló su regreso a la Primera División tras gritar campeón el pasado sábado en el Estadio Santa Laura. En una apasionante definición los naranjas vencieron a San Luis vía penales, quedándose con el título en la Liga de Ascenso.

El gran artificie de este logro fue Mario Salas, quien en la recta final del año tomó la dirección técnica del equipo para enrielarlo y lograr este segundo título en la división de plata.

Ya pensando en el 2027 en la máxima categoría de nuestro fútbol, el Comandante dejó en claro que tiene ganar se seguir al mando del equipo, sobre todo porque considera a Cobreloa el cuarto grande de Chile y que será un lindo desafío dirigirlo en su vuelta a Primera A.

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Mario Salas quiere quedarse en Cobreloa para el 2027

En charla con Cooperativa Deportes el DT de los loínos afirmó que “termino contrato ahora. A mi me gustaría mucho quedarme en Cobreloa, mucho mucho. Es una institución con un potencial increíble, por algo es el cuarto equipo más grande de nuestro país”.

“Tiene un gran arraigo en la ciudad y con una dirigencia con los pies en la tierra, para no cometer los errores de antes. Es de esperar que se pueda dar (mi continuidad), estamos empezando a tener conversaciones”, agregó.

Mario Salas deber renovar su contrato con Cobreloa para seguir de para el 2027. | Foto: Photosport.

Sobre lo que fue lograr el ascenso, el Comandante declaró que “a mí me ha llamado la atención, y ha sido muy emocionante, el poder vivir lo que vivimos. Con la gente de Calama me pasó algo muy especial”.

“Verlos en la despedida el jueves, la llegada el día domingo. Es transversal, uno ve desde el niño hasta el abuelo con la polera de Cobreloa. Es un equipo muy arraigado en la ciudad. Realmente llama la atención y emociona mucho. Le hace sentir mucho a uno la responsabilidad que tiene con la gente”, añadió.

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En síntesis