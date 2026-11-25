Este cuadro que disputa la Liguilla de Ascenso podría recibir mucho dinero desde uno de los grandes del fútbol colombiano por un delantero que suma 19 conquistas y cinco asistencias en 2026.

El argentino Rodrigo Contreras ha tenido una gran campaña en Millonarios y ya son 19 goles los que ha festejado durante la temporada 2026. Además, el Tucu aportó cinco asistencias en el equipo de Colombia que lucha por el título en el Grupo A del cuadrangular en el Torneo de Clausura.

De hecho, Contreras anotó un doblete en la aplastante victoria sobre Atlético Bucaramanga por 4-1 que firmó el equipo adiestrado por Alberto Gamero. Por lo pronto, en la directiva del Millos parecen haber tomado una decisión que será muy celebrada en un equipo de la Primera B chilena.

Varios reportes desde Colombia indican que el Ballet Azul determinó activar la opción de compra por el argentino. Y pagar un monto que asciende a 1 millón 200 mil dólares al cuadro dueño de su pase: Deportes Antofagasta, que ya lo había cedido a dos elencos chilenos.

Rodrigo Contreras celebra uno de sus dos goles ante Bucaramaga. (Foto: Millos Oficial).

Uno fue Everton de Viña del Mar, donde el Tucu anotó 17 goles en 29 partidos. Y el otro, Universidad de Chile. Allí, el argentino formado en las inferiores de San Lorenzo de Almagro convirtió 10 conquistas en 41 encuentros. Por estos días, Contreras tiene su foco en una sola cosa.

“Vino mi representante. Se encargará de hablar con el club, hay una semana más de tiempo”, apuntó el trasandino de 31 años. Se refería al plazo estipulado para activar la opción de compra: según el contrato, vence el 30 de noviembre. Por eso su agente está en plenas negociaciones.

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Añadió que “trato de demostrarle al hincha que siempre daré todo por el equipo. Mi idea es salir campeón con Millonarios y entrar a la historia de este club tan grande”.

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DT de Millonarios da el ok a la continuidad de Rodrigo Contreras

El entrenador de Millonarios sabe que la presencia de Rodrigo Contreras es un aporte relevante del equipo. Y que forma una dupla ofensiva temible con Leonardo Castro. “La chequera mía no alcanza, no llega hasta allá”, bromeó Alberto Gamero.

Añadió que “el club está intentando hacer un esfuerzo de retenerlo y lo sabe. Es un jugador importante, seguramente con la cabeza más tranquila y la calma de que pueda traer a su familia, puede aportar mucho más”. Un aliciente para que el Tucu extienda su estadía en Bogotá.

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“Sé que el club está haciendo los esfuerzos necesarios. Él se quiere quedar, si se hace va a ganar el club y él también”, sentenció Gamero, quien tiene el foco puesto en un importante partido que jugarán el viernes 27 de noviembre: a contar de las 22:40 horas, Millonarios recibirá a América de Cali.