El máximo goleador del Cacique este año habló de todo: su deseo de seguir en el club, el caso Argentinos Juniors y la conversación con el otro artillero albo.

Maxi Romero habló en conferencia de prensa y no le hizo el quite al tema del momento: su futuro en Colo Colo. El artillero del Cacique en el año termina préstamo y dejó en claro que quiere seguir.

“Ya lo dije un montón de veces, ya no depende de mí. Obviamente disfruto cada día acá, la paso muy bien estando adentro, llevo 20 goles y ya no depende de mí. No tengo nada para decir, saben todos mi deseo y queda una charla pendiente”, dijo.

En cuanto a la situación económica de Argentinos Juniors, dueño de su pase, y un posible trueque con Brayan Cortés, el Tigre fue claro. Según Romero, “estamos todos así, sé lo que pasa en Argentinos por lo que está en las redes. No sé más allá”.

Maxi Romero y la conversación con Correa

Recientemente, Javier Correa golpeó la mesa y exigió la renovación de Maximiliano Romero en Colo Colo. Su rival en el puesto de “9” lo llenó de elogios y el propio Tigre desclasificó la relación entre ambos.

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“Javi (Correa) me lo dijo a mí antes de decirlo públicamente, me lo dijo frente a frente y yo también le dije cosas. Hablamos mucho del presente de ambos, goles y esas cosas. Lo hablamos y nos fue bien”, recalcó.

Finalmente, el ex O’Higgins recalcó su deseo de quedarse en Macul y disputar así la fase grupal de Copa Libertadores 2027. Para Romero, dicho torneo “es algo más grande, en un club grande, jugarlo y vivirlo sería extraordinario”.

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“Es una motivación extra para mí y el equipo. Por cómo se vive, cómo se juega, sería enorme para cada uno de nosotros“, cerró el delantero que más anotó por Colo Colo este año.