El Tigre es el máximo goleador de los albos y aún espera por su renovación. El trasandino recalcó que la única prioridad es seguir en el Cacique

Maximiliano Romero se ha transformado en la gran figura de Colo Colo. Ante la ausencia de Javier Correa, el “Tigre” rugió fuerte y en el clásico ante Universidad Católica ya demostró con su triplete que está hecho para vestir la del popular.

Pero el Cacique atraviesa un momento delicado ya que se avecina el cierre de temporada y con ello, las renovaciones para el 2027. Colo Colo disputará la Copa Libertadores y con Fernando Ortiz asegurado, el foco ahora está en el mantener a la gran parte del plantel que consiguió la estrella 35.

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Pero mientras en ByN se decide, hay uno que ruge hace rato por su extensión de contrato. Al menos así lo ha dicho el “Tigre”, por el que se debe desembolsar cerca más de un millón de dólares.

El delantero ya enfatizó que quiere quedarse en el Estadio Monumental. Lo que demostró dentro de la cancha ya llegando a los 20 tantos y siendo de los máximos artilleros por sobre Javier Correa.

“Lo he dicho un montón de veces. No depende de mí, yo disfruto cada día. Saben mis deseos y ahora queda pendiente la charla. Pero está más que claro que yo me quiero quedar”, expresó el ariete.

El deseo familiar de Maxi Romero para seguir en Colo Colo

Sin embargo, ese deseo por quedarse en Colo Colo también incluye su familia, en especial esposa e hijos. Lo que es fundamental para Maxi Romero ya que han recibido un trato ejemplar que no ha encontrado en ninguna otra parte.

“En Colo Colo me han tratado muy bien. A mi esposa e hijos. Como muchos saben, mi hijo es autista y encontré un lugar rápido para él. Se siente cómodo y eso ha sido un alivio grande. Creo que una cosa lleva a la otra y por eso pasan cosas lindas”, confesó.

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Por lo que en está carrera solo compite el Cacique por la carta del trasandino, y se descarta de plano la opción de ir a otro club como se rumoreó.

“Eso es difícil conseguirlo en otros lugares y me ha dado la tranquilidad necesaria para poder conseguir lo que he hecho en Colo Colo”, agregó Romero que ya ha dicho en todos los tonos que espera por la renovación para el 2027.