Granates han vivido de todo este año: fantasma del descenso, cuestionamientos al DT y también el sueño de ir a Copa Sudamericana.

Club Deportes La Serena remó de atrás este año y hoy está a un paso de una histórica clasificación a Copa Sudamericana. Ya superado el fantasma del descenso, los granates quieren más y es ahí donde aparece Felipe Gutiérrez.

El joven DT estuvo más una vez al borde del adiós, pero poco a poco fue levantando cabeza. Es más, hoy su futuro apunta a seguir en el equipo que pelea arriba en la tabla.

“El cuadro granate ratificaría a Felipe Gutiérrez y a todo su cuerpo técnico para la próxima temporada, dando continuidad al proyecto deportivo que contempla un vínculo de tres años con la institución”, informó el medio Mi Radio.

El plan de La Serena para el 2027

Deportes La Serena está fuera de clasificación a Copa Sudamericana solo por diferencia de goles. Sin embargo, ahora deben enfrentar al vigente campeón, Colo Colo, en Santiago. De pasar ese escollo, el plan 2027 cambia radicalmente.

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“Mientras tanto, el club ya comenzaría a planificar el plantel 2027, con especial atención en la defensa, considerando que todos los centrales finalizarían sus contratos tras el duelo ante Audax Italiano“, reporta el citado medio.

Eso sí, hay nombres importantes que seguirán en el equipo para el próximo, a menos que llegue una oferta importante por ellos. Uno de ellos, el portero que supo ganarse un puesto de titular en el equipo desde julio pasado.

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“Entre los jugadores que seguirían están Gonzalo Escalante, el «Tigre» Figueroa y el joven arquero José Tapia, quienes cuentan con vínculo vigente para el próximo año”, cerró Mi Radio.