El experimentado enganche de 39 años, un símbolo del plantel en el Decano, tiene plena confianza en revertir el 3-1 que el equipo adiestrado por Francisco Arrué firmó en el juego de ida. También habló del retiro y del sueño de trabajar con su amigo presidente de Boca Juniors.

Jorge Luna no ha perdido un milímetro de convicción en que Santiago Wanderers puede avanzar de ronda en la Liguilla de Ascenso de la Primera B a pesar del 3-1 que Deportes Recoleta firmó en el partido de ida. El símbolo y referente del plantel Caturro tiene plena confianza en la remontada.

Sabe que será complicado. Pero también está consciente de que el Decano tiene una ventaja importante a favor para la revancha. “Tenemos la fe intacta, dependemos de nosotros. Sabemos muy bien qué tenemos que hacer en nuestra cancha y con nuestra gente”, afirmó a RedGol el talentoso y experimentado enganche.

“Más que pensar en el rival, depende mucho de nosotros. Esa será la forma. Es lo que más o menos hacemos como equipo y lo que nos pide el profe hacer en la cancha. Ellos juegan muy bien, pero la clave será de nosotros. Tenemos que jugar buen fútbol, meterlos en un arco”, añadió Luna, de vasta trayectoria en Chile.

Así fue el saludo de Wanderers a sus hinchas en el Municipal de La Pintana. (Andres Pina/Photosport).

En el balompié nacional, el oriundo de Don Torcuato estuvo en Cobreloa, Deportes Copiapó y Universidad de Concepción, además de los dos ciclos que registra como wanderino. “Sabemos que jugamos con 12 y eso es muy importante para nosotros”, manifestó Luna.

Se refiere al apoyo popular que el cuadro de Valparaíso tiene siempre que hace de local en el estadio Elías Figueroa Brander, sede de la revancha. “Tenemos una fe y convicción muy grande de nuestra parte para dar vuelta la llave”, expuso el jugador de 39 años.

Jorge Luna ya superó los 100 partidos en Santiago Wanderers. (Sebastian Cisternas/Photosport).

“Estoy en un club que quiero mucho y del que soy hincha. Si es por mí me quedo a vivir. Tengo un respeto a la profesión y al club, que necesita mucho estar en primera división, donde merece estar. El foco es poder pasar la llave vs Recoleta”, agregó Luna.

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Jorge Luna aborda el retiro y un sueño: trabajar con su amigo Juan Román Riquelme

Jorge Luna piensa que le queda camino por recorrer en el fútbol profesional, pero por la edad que tiene, es lógico que el retiro sea un tema cada vez más frecuente. “Lo he hablado en su momento y todos me preguntan lo mismo. Hoy estoy pensando más en el jueves que en después”, afirmó el argentino.

“Siempre voy viendo el día a día. Gracias a dios físicamente me encuentro muy bien. Eso es muy importante para un jugador de fútbol. Pero lo más importante es el jueves. pasar la llave es muy importante”, añadió Luna, quien sólo tiene al Reco en su mente.

Después de cerrar tu carrera, ¿te gustaría trabajar con Juan Román Riquelme?

Este año termino el curso que he hecho, pero no tengo pensado qué haré de mi carrera futbolística. Para mí sería un agrado trabajar con Román Riquelme. He hablado mucho con él esas cosas, sabe lo mucho que me gusta el fútbol y la visión que tengo. Después se verá, tenemos mucho Riquelme en el club del que soy hincha. Lo más importante y que me deja feliz y contento es que lograron ganar la Copa Sudamericana. Tendremos a Román por mucho tiempo.

Jorge Luna replicó el festejo de Topo Gigio que Juan Román Riquelme inmortalizó con la camiseta de Boca Juniors. (Sebastian Cisternas/Photosport).

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¿Cuándo juega Santiago Wanderers la revancha ante Deportes Recoleta en la Liguilla de la Primera B?

Santiago Wanderers recibirá a Deportes Recoleta en la revancha de la Liguilla de Ascenso, donde San Luis de Quillota espera en la semifinal. El partido se disputará el jueves 26 de noviembre a contar de las 19 horas en el estadio Elías Figueroa Brander.

Revisa el compacto del triunfo de Deportes Recoleta vs Santiago Wanderers