El técnico Fernando Gago y la gerencia técnica ya trabajan en una lista de nombres para puestos claves para la Copa Libertadores.

Universidad de Chile comienza a planificar la temporada 2027, donde este fin de semana esperan dejar lista su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores con el cupo del Chile 2.

En ese sentido, ya comenzó a rodar el trabajo del técnico Fernando Gago y la gerencia deportiva, de manera de hacer un análisis del plantel y buscar los puestos claves a reforzar para los 100 años de la U.

Por lo mismo, ya hay una lista preliminar de los puestos que se deberá trabajar con nuevos nombre, además de la revisión de otros jugadores que deberán salir a préstamo.

Gago deberá convencer a la dirigencia de la U por los refuerzos. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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La U busca toda una columna vertebral

Así al menos se detalló en TNT Sports donde adelantaron la situación de Universidad de Chile para la próxima temporada, con varios cambios de jugadores.

En cuanto a los extranjeros revisarán los casos de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero, para ver si se mantienen en la plantilla, teniendo en cuenta que también se quiere buscar un atacante.

Por lo mismo, dejan en claro que, de manera preliminar, la idea es buscar “un arquero, un defensa central (ante la partida de Tamayo), un lateral izquierdo, un volante, un extremo y delantero centro”.

Algo que deberán concretar con detalles al fin de la temporada, donde ya se revisa, junto a la secretaría técnica los posibles nombres para el equipo de Fernando Gago.