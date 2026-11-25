Entre el sábado 5 y domingo 6 de diciembre, se jugarán los cupos a Copa Sudamericana y la permanencia. Habrá hasta cinco partidos en simultáneo.

Es un hecho. Con Colo Colo campeón y la Universidad de Chile casi asegurado con el Chile 2 para Copa Libertadores, se hizo oficial la programación de la 30° y última fecha en Liga de Primera, la cual habrá dos situaciones que se definirán.

La primera de ellas será la de los tres cupos disponibles para la Copa Sudamericana, donde la diferencia actual entre los siete equipos que pelean estas plazas es de apenas tres puntos. La segunda será el drama del descenso, donde entre los cinco involucrados hay cuatro unidades de distancia.

Para no esperar lo que ocurra este fin de semana, desde la ANFP oficializaron en su sitio web la programación de la jornada 30 en Liga de Primera, con tres partidos el sábado 5 de diciembre y otros cinco el domingo 6, estos últimos por la permanencia.

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Así se jugará la dramática última fecha en Liga de Primera

SÁBADO 5 DE DICIEMBRE

Deportes Limache vs. Deportes Concepción / 20:30 horas / Estadio Municipal Lucio Fariña de Quillota

Palestino vs. Everton / 20:30 horas / Estadio Municipal de La Cisterna

Huachipato vs. Ñublense / 20:30 horas / Estadio Huachipato de Talcahuano

DOMINGO 6 DE DICIEMBRE

Universidad de Chile vs. Unión La Calera / 18:00 horas / Estadio por confirmar

Cobresal vs. Colo Colo / 18:00 horas / Estadio El Cobre de El Salvador

Universidad de Concepción vs. Universidad Católica / 18:00 horas / Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo

O’Higgins vs. Coquimbo Unido / 18:00 horas / Estadio El Teniente de Rancagua

Deportes La Serena vs. Audax Italiano / 18:00 horas / Estadio La Portada

Sólo Colo Colo, Universidad de Chile y Católica jugarán por cumplir en esta última fecha.

Así está la Tabla de Posiciones

En síntesis