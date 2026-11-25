En el día de la conmemoración de su partida a la eternidad, recordamos los duelos que disputó el "Barrilete Cósmico" en nuestro país durante tres décadas distintas.

Los futboleros del mundo están tristes. Este 25 de noviembre se cumplen seis años desde el día en que este deporte perdió a su mejor exponente, como fue Diego Armando Maradona, quien falleció por un paro cardíaco a los 60 años en el 2020.

Más allá de la situación judicial que rodea su partida, que aún no tiene resolución en Argentina, en RedGol queremos recordarlo con lo mejor que sabía hacer, con una pelota en los pies y gambeteando rivales cual “barrilete cósmico“. Con un agregado especial: su vínculo con Chile.

En vida, Maradona visitó en múltiples ocasiones nuestro país. Como futbolista profesional, invitado a estelares de televisión o en apoyo de sus pares durante más de tres décadas. Estos son los tres partidos que disputó el “genio del fútbol mundial” en nuestro suelo.

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Los cinco partidos que jugó Diego Maradona en Chile

El debut absoluto del Diegote en nuestro país se registró el 11 de marzo de 1980, con la camiseta de Argentinos Juniors, cuando enfrentó en el Estadio Nacional a Colo Colo ante más de 65 mil espectadores. Ese día ganó el Cacique por 3-2 y el “10” terminó en una ambulancia tras un patadón que le pegó Leonel Herrera.

14 años después, el 18 de mayo de 1994 y con la camiseta de Argentina, Maradona disputó un inolvidable duelo amistoso en el Coloso de Ñuñoa ante la Selección Chilena que acabó en igualdad por 3-3, el día en que debutó con La Roja y anotó su primer gol un tal Marcelo Salas.

El 12 de diciembre de 1995, en su regreso a Boca Juniors, el Pelusa fue parte de la celebración del bicampeonato de Universidad de Chile en el Estadio Nacional. Fue victoria azul por 4-2 con un inolvidable golazo de “palomita” del Pibe de Oro.

Diego Maradona jugó sólo en una ocasión por los puntos en Chile. Fue el 24 de septiembre de 1997 en el Estadio Monumental por la tercera fecha del Grupo 1 de la Supercopa Sudamericana. Jugó los primeros 45 minutos en la victoria de Colo Colo ante el xeneize por 2-1.

Su última visita a nuestro país se produjo el 2 de marzo del 2006, ya retirado y en plena condición física, acudió a San Carlos de Apoquindo para el amistoso que Universidad Católica jugó ante La Roja en duelo organizado por el Sifup. Fue la única vez que vistió una camiseta nacional en vida.

En síntesis