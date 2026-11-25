Tres nombres con pasado en el club suenan para ser el DT hispano y buscar el ascenso el próximo año. Aún no hay luces de qué pasará con Ronald Fuentes.

Unión Española jugará un año más en la Primera B, tras no clasificarse a la liguilla del ascenso. En medio de la teleserie dirigencial por el cambio de nombre del Estadio Santa Laura, también alistan el equipo del próximo año.

Es ahí donde lo primero es definir el técnico. Si bien Ronald Fuentes expresó su deseo de seguir, su situación está en evaluación. Sin embargo, en las últimas horas aparecieron tres nombres para tomar su lugar.

Es que los hispanos quieren sí o sí el ascenso y ahí miran tres nombres con pasado en el club. Tanto como jugador y otros como técnico, un retorno podría dejarse caer por Plaza Chacabuco.

Unión Española y sus tres cartas para la banca

Fernando Díaz, Juan José Ribera y César Bravo son las opciones que miran en Unión Española para tomar la banca en el 2027. Según informó el medio AS Chile, de ahí saldría el nuevo DT hispano.

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Fernando Díaz dirige actualmente a Deportes Concepción, donde él mismo dijo que está lejos tras no tener diálogos con la dirigencia en las últimas semanas. El Nano fue campeón en la banca de Unión Española el 2005.

En cuanto al Coto Ribera, el ex DT de Ñublense también integró ese plantel monarca del Apertura 2005, siendo jugador. Es más, anotó un gol en la final de vuelta, ante Coquimbo Unido.

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Cierra la lista César Bravo, quien viene de dirigir a Cobreloa. Tomate dirigió en Santa Laura entre 2021 y 2022, mientras que las hizo antes de interino, en el año 2020.