El elenco dirigido por John Armijo busca el milagro y este domingo 29 de noviembre enfrentará un partido clave.

La Liga de Primera entra en su recta final y en la fecha 29° se disputará una definición de aquellas por la salvación. Lo que tendrá como protagonistas a Unión La Calera y Universidad de Concepción.

El cuadro cementero, que viene de ser eliminado de Copa Chile, tiene 27 unidades, mientras que el campanil lo sigue con solo 26. Ambos están a tres y cuatro de distancia de la zona de salvación. Por lo que solo el triunfo servirá este domingo.

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Por lo mismo, nadie quiere entregar ni un centímetro de ventaja. Lo que se reflejó en las palabras de John Armijo que tras perder la semifinal ante Coquimbo, se enfocó de inmediato en lo que viene ante el cuadro universitario.

“No vamos a regalar nada. A la mayoría de jugadores que disputan la Liga de Primera los dejamos en Calera. Hoy pusimos en su mayoría a jóvenes y salieron a jugar de igual a igual”, expresó el adiestrador.

Calera ha sumado una importante racha con dos triunfos al hilo. Por lo que un triunfo o una derrota podría sentenciar el futuro del club. A tal punto que Armijo recalcó que el duelo significará más que tres puntos.

“Ahora lo importante es el domingo. Se viene un partido de 10 puntos con la “U” de Conce. Es fundamental para conseguir el objetivo por el que llegamos, que es salvar la categoría”, expresó el adiestrador.

Armijo no pierde la fe en lograr el milagro con Calera y mantener la categoría.

¿Cuándo se juega la final por la salvación entre Calera y Universidad de Concepción?

Según indica la programación de la Liga de Primera, el duelo entre Unión La Calera y Universidad de Concepción esta fijado para el domingo 29 de noviembre a las 20:30 horas.

Dicho encuentro a disputarse en el Estadio Nicolás Chahuán será transmitido por TNT Sports Premium y HBO Max. En simultáneo se jugarán los encuentros entre Everton vs O’Higgins, Audax vs Palestino y Ñublense vs Cobresal.