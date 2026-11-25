La penúltima fecha del Campeonato Nacional se juega este fin de semana, con Colo Colo, la U y la UC como protagonistas.

La Liga de Primera entra en su recta final y la fecha 29 promete emociones. Con apenas dos jornadas por disputarse, 15 de los 16 equipos de la categoría todavía tienen objetivos importantes por resolver.

La excepción es Colo Colo, que será uno de los encargados de abrir la jornada el sábado 28 de noviembre, cuando reciba a Deportes La Serena en el Estadio Monumental.

El Cacique enfrentará a un rival que busca meterse en la pelea por un cupo a la Copa Sudamericana. Ese mismo día, Coquimbo Unido recibirá a Deportes Limache en el Francisco Sánchez Rumoroso.

El Campanil podría bajar a la B este fin de semana de no derrotar a La Calera.

La U y la UC protagonizan el domingo

El domingo hay dos encuentros programados en simultaneo, Universidad Católica recibirá a Huachipato en el Claro Arena, mientras que Universidad de Chile visitará a Deportes Concepción en el Ester Roa Rebolledo.

Ambos equipos luchando para quedarse con el Chile 2, cupo que entrega clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Pero la jornada no terminará ahí. Más tarde se disputarán cuatro encuentros en simultáneo, con equipos que buscarán acercarse a la Copa Sudamericana y otros que intentarán escapar de la zona de descenso.

Uno de los duelos clave será Unión La Calera ante Universidad de Concepción. El Campanil necesita sumar, ya que una derrota sentenciaría su descenso a Primera B.

También jugarán Everton, O’Higgins, Audax Italiano, Palestino, Ñublense y Cobresal.

ver también Javier Correa llena de elogios a los juveniles de Colo Colo y elige al futuro 9 de La Roja

Programación de la fecha 29 de la Liga de Primera

Sábado 28 de noviembre

18:00 | Coquimbo Unido vs. Deportes Limache | Francisco Sánchez Rumoroso – TNT Sports Premium y HBO MAX.

Francisco Sánchez Rumoroso – TNT Sports Premium y HBO MAX. 20:30 | Colo Colo vs. Deportes La Serena | Estadio Monumental – TNT Sports Premium y HBO MAX.

Domingo 29 de noviembre

18:00 | Universidad Católica vs. Huachipato | Claro Arena – HBO MAX.

| Claro Arena – HBO MAX. 18:00 | Deportes Concepción vs. Universidad de Chile | Ester Roa Rebolledo – TNT Sports Premium y HBO MAX

Ester Roa Rebolledo – TNT Sports Premium y HBO MAX 20:30 | Unión La Calera vs. Universidad de Concepción | Nicolás Chahuán – TNT Sports Premium y HBO MAX.

Nicolás Chahuán – TNT Sports Premium y HBO MAX. 20:30 | Everton vs. O’Higgins | Sausalito – HBO MAX.

Sausalito – HBO MAX. 20:30 | Audax Italiano vs. Palestino | La Florida – HBO MAX.

La Florida – HBO MAX. 20:30 | Ñublense vs. Cobresal | Nelson Oyarzún – HBO MAX.

En resumen…