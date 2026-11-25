Tras conseguir la vuelta a la máxima categoría, el "Comandante" y el club llegaron a un acuerdo para la campaña venidera que será histórica para los loínos.

Era el detalle que faltaba para iniciar la planificación para la temporada 2027. En su vuelta para Liga de Primera, en Cobreloa tomaron una decisión definitiva con la continuidad de su entrenador Mario Salas, quien llegó para conseguir el ascenso.

El Comandante aterrizó en Calama a mediados de septiembre, luego que el club sorpresivamente despidiera a César Bravo pese a estar en la parte alta de la clasificación y desde su llegada, sólo perdió un juego en Primera B, además de sumar cinco victorias y el empate con San Luis.

Por este motivo, la dirigencia de Cobreloa logró llegar a un acuerdo con Salas e hizo oficial a través de sus canales formales la continuidad del estratega y de todo su cuerpo técnico para el regreso a Liga de Primera, en una campaña que será histórica para la institución.

“El DT y su equipo técnico conformado por Patricio Lira (asistente técnico), Marcelo Rosemblat (preparador físico) y Javier Rodríguez (preparador de arqueros), comienzan desde ya a proyectar la temporada en la cual el Zorro cumplirá 50 años”, publicó el cuadro loíno.

Mario Salas seguirá en Cobreloa para 2027

Uno de los aspectos que deberá revisar el técnico será la conformación del plantel, donde si bien habrá 19 futbolistas con contrato vigente, hay otros 10 que finalizan su vínculo en diciembre, entre ellos su máximo goleador en la B, Gustavo Gotti.

El goleador de 33 años es uno de los nombres más destacados que termina su etapa en Cobreloa, donde se suman otros titulares de la campaña como Álvaro Delgado, Diego García, David Tapia, además de su histórico capitán Rodolfo González.

Será decisión de Mario Salas en conjunto con los dirigentes si mantener la base del plantel que jugó en el Ascenso o reformar totalmente su plantilla para apostar por jugadores de Primera División y pelear por la permanencia en el año donde celebran su medio siglo de vida.

ver también El deseo de Mario Salas en Cobreloa para el 2027: “Por algo es el cuarto grande”

En síntesis