El DT de los aurinegros y un puntal del equipo abordaron esta llave ante el Romántico Viajero en la ronda de cuatro mejores de la Copa Chile. "Nos planteamos estar en todas las finales", lanzó Alejandro Camargo.

Coquimbo Unido confirmó su paso a la ronda de cuatro mejores de la Copa Chile y también ratificó que será el rival de la U de Chile. El cuadro Pirata igualó 1-1 ante Unión La Calera en la revancha de los cuartos de final. Aunque pudo haberse complicado en algún momento.

Sobre todo después de la apertura de la cuenta que marcó Matías Campos López tras una pifia clamorosa del portero Gonzalo Flores. Pero el penal ejecutado por Facundo Pons sirvió para igualar el duelo de vuelta y firmar el 3-1 en el marcador global.

“Fue difícil, pero estoy muy contento. Queríamos ganar, pero fue importante sacar adelante un partido que se nos complicó. Nos adueñamos del juego, pero un error hizo que se genere eso”, afirmó Hernán Caputto en una entrevista que le concedió a TNT Sports.

Hernán Caputto en el duelo que Coquimbo cayó ante la U en el Estadio Nacional. (Felipe Zanca/Photosport).

El DT de los Piratas dedicó elogios al equipo Cementero, que presentó varios debutantes bajo la tutela de John Armijo. “Las ganas que tienen los jóvenes. Felicité a algunos muchachos y a John. Nuevamente nos posicionamos en un lugar de privilegio y sumamos dos partidos a este trajín, hoy fue el número 57. Lo más importante es recuperarnos”, aseguró Caputto.

De paso, revivió su paso como DT de Universidad de Chile. “Todos los rivales son difíciles. Universidad de Chile o Colo Colo, es una opción de Copa y siempre se lucha. Me tocó estar en ese lugar, pero nosotros también soñamos. Este paso fue difícil, pudimos avanzar. Seguimos con el mismo pensamiento, no es demagogia, es lo que pensábamos todos”, manifestó el otrora arquero.

“Fui convenciendo a los muchachos y ellos a mí. Vamos a ir por todo, hemos demostrado. Somos uno de los equipos que más jugó durante el año. Queremos seguir avanzando, se nos abre el apetito. Pero no nos podemos olvidar del torneo nacional, lucharemos por terminar arriba independiente de que no hay más premio que el de la Copa de la Liga”, cerró Caputto.

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Puntal de Coquimbo Unido y la llave vs U de Chile: “Sabemos todo lo que…”

En Coquimbo Unido saben que la U de Chile será un escollo complicado en la semifinal de la Copa Chile. “Estamos contentos por avanzar de fase. A principios de año nos planteamos estar en las finales de todas las competencias. Lo fuimos logrando con el tiempo”, reconoció Alejandro Camargo en TNT Sports.

Agregó que “en la Copa Chile avanzamos a la semifinal, muy contento por este equipo y plantel. Nos propusimos eso. Contentos por nosotros y nuestras familias. Obtuvimos la Supercopa, ganamos la Copa de la Liga y vamos con todo ahora”.

Alejandro Camargo lucha un balón con Lucas Barrera en la derrota aurinegra frente al Bulla en el Estadio Nacional. (Felipe Zanca/Photosport).

El Pela aludió directamente al Romántico Viajero. “Es un equipo grande, sabemos todo lo que conlleva. Pero nosotros venimos haciendo las cosas bien y queremos terminar mucho mejor de lo que hemos hecho. Trabajaremos para jugar vs Limache y después pensar de lleno en la U”, sentenció Camargo.

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