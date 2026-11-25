Desde el Championship, donde actualmente juega Lawrence Vigouroux, sigue de cerca el desempeño del joven valor albo de cara al próximo mercado.

Uno de los puestos en los que hubo una férrea pelea en Colo Colo por ser el titular fue en la portería. Hasta cuatro opciones utilizó el técnico Fernando Ortiz en todas las competencias locales, sin entregarle el mote de “indiscutido” a alguno.

Al comienzo de la campaña fue Fernando De Paul quien arrancó en el puesto. Tras su grave lesión, le llegó el turno a Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva con rendimientos irregulares. Y en el cierre de la temporada, el que se quedó con el lugar es Vozinha.

Por increíble que parezca, esta rotación en la portería de Colo Colo es seguida desde cerca por el primer mundo futbolístico. Según el periodista Benjamín Bonhomme en el medio digital DLT Sports, uno de ellos es buscado desde Inglaterra.

“Hay otro jugador joven, que debutó este año, que fue titular en algún momento y que lo ven desde Europa… arquero: Gabriel Maureira. No tengo el equipo, no sé si Primera o Segunda División. Creo que sería Championship, donde está (Lawrence) Vigouroux. Ojo, lo están siguiendo”, afirmó el reportero.

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Arquero de Colo Colo es seguido desde Inglaterra

Si bien desde el Estadio Monumental advierten que no existe una oferta formal por el guardameta de 19 años, no deja de llamar la atención que existe una importante valoración internacional por él, a pesar de que perdió su puesto en el tramo definitorio de la campaña.

Gabriel Maureira debutó en el primer equipo de Colo Colo el 19 de abril del 2026, cuando reemplazó al lesionado De Paul. A partir de allí se mantuvo en la portería titular por más de cuatro meses y medio, hasta la fatídica derrota por 2-5 con Coquimbo.

En la presente temporada disputó 21 encuentros entre Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga, con 1.820 minutos en cancha, donde recibió 31 goles en contra y apenas en tres ocasiones entregó su valla invicta.

Gabriel Maureira podría dejar Colo Colo por interés desde Inglaterra (Photosport)

En síntesis