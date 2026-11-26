Este lateral zurdo de 24 años todavía celebra el título del Decano en Paraguay. Y lo hizo con los dos grandes deseos que tiene para la temporada venidera: volver a la selección chilena y emigrar una vez más.

Esteban Matus anotó un golazo sensacional que resultó clave para que Olimpia se consagrara campeón en el Torneo Clausura de Paraguay y recordó sus pasos por la Roja. Fueron tres ocasiones las que fue citado. Dos bajo la tutela de Ricardo Gareca.

Y otra, con la dirección técnica interina de Nicolás Córdova. De todas formas, el lateral izquierdo de 24 años no llegó a estrenarse. “A lo que siempre he aspirado es a la selección chilena. Estuve ahí muy cerca de debutar, me llamaron en muchas oportunidades”, reconoció Matus en ESPN.

El zurdo, quien fue literalmente plantado cuando estaba a punto de fichar en Universidad de Chile, tiene una meta clara para conseguir. “Mi próximo objetivo es que me vuelvan a llamar, debutar. Y después de eso, ganarme un puesto, la titularidad y tratar de jugar todos los partidos posibles”, aseguró.

Eso sí, el jugador surgido de las inferiores del Audax Italiano tiene dura competencia. Sobre todo porque el capitán de la selección chilena es Gabriel Suazo. Y en las últimas fechas FIFA fueron convocados Marcelo Morales y Diego Ulloa, de Universidad de Chile y Colo Colo, respectivamente.

“No hay nada más lindo que representar al país de uno”, añadió el carrilero izquierdo, quien también pasó a préstamo por Unión La Calera. Sabe que la temporada venidera puede ser ideal para ganarse otra convocatoria al Equipo de Todos.

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Esteban Matus vislumbra año clave en el campeón Olimpia para volver a la Roja

Esteban Matus tiene clarísimo que el 2027 que tendrá con Olimpia puede devolverlo a la Roja, sobre todo después de ser campeón con el Decano paraguayo. “Me he ganado el cariño de la gente. En los partidos más importantes del año me tocó convertir”, reconoció en ESPN.

“Hice goles muy lindos y me gané el cariño. A la gente y a todos les gusta ver goles así. Mi presente es acá en Olimpia, pero obviamente mi sueño es apuntar a Europa. Ese ha sido mi pensamiento siempre: llegar allá. Para eso tengo que andar bien, trabajar, esforzarme”, apuntó Matus.

Eso sí, sabe que el porvenir le ofrecerá una chance para ir al Viejo Continente. Y también para llamar la atención de la selección chilena. “Sirve mucho salir campeón, vendrá una Copa Libertadores que vamos a disputar. Claramente ahí es donde están las cartas para mostrarse. Esas son mis metas”, cerró el marcador de punta.