El piloto chileno fue confirmado por AIX Racing y tendrá su estreno este fin de semana en Lusail.

Nicolás Pino tendrá su esperado debut en la Fórmula 2 en el Gran Premio de Qatar. El chileno fue fichado por AIX Racing para reemplazar a Cian Shields y tendrá la oportunidad de competir en las dos últimas fechas del calendario.

Su estreno será en el circuito de Lusail, donde disputará una carrera sprint y una competencia principal.

¿A qué hora corre Nico Pino en Fórmula 2?

Esta es la programación del GP de Qatar en horario chileno:

Viernes 27: práctica libre, 08:00 horas.

práctica libre, 08:00 horas. Viernes 27: clasificación, 12:00 horas.

clasificación, 12:00 horas. Sábado 28: carrera sprint, 13:15 horas.

carrera sprint, 13:15 horas. Domingo 29: carrera principal, 09:00 horas.

ver también Nico Pino confirma que correrá en la F2: ¿Se juega un puesto en el equipo de Lando Norris para 2027?

¿Dónde ver EN VIVO la Fórmula 2?

La carrera de Nico Pino se podrá seguir en Latinoamérica a través de ESPN y Disney+ Premium.

El circuito de Lusail tiene una extensión de 5,419 kilómetros. La carrera principal contempla 32 vueltas, mientras que la sprint tendrá 23 giros.

ESPN

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Nico Pino podría llegar al equipo de Lando Norris en la Fórmula 2

Nico Pino tendrá cuatro carreras con AIX Racing en la Fórmula 2 para demostrar su talento y buscar una oportunidad en LN4 Fusion, la nueva escudería de Lando Norris para 2027, que aún tiene un asiento disponible.

El equipo británico ya confirmó a Oliver Goethe como uno de sus pilotos, por lo que el chileno tendrá dos carreras sprint y dos feature race para destacar y aspirar a un lugar fijo en la categoría.

Pino no sería el primero en dar el salto desde el Mundial de Resistencia. Su excompañero Nicolás Varrone compitió en F2 con Van Amersfoort Racing, pero terminó 21° con 15 puntos y perdió su asiento durante la temporada.

La categoría también representa una plataforma hacia la Fórmula 1. El brasileño Rafael Camara, por ejemplo, fue elegido por Haas para ocupar el lugar de Esteban Ocon.

En resumen…