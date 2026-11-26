Este mediocampista de 30 años es figura en Liga de Quito y, según un medio ecuatoriano, en el Cacique pretenden contratarlo. Pero hay dos antecedentes que hacen dudar del interés del jugador. Una promesa familiar a su fallecido papá y las ganas de revancha en el clásico rival.

Colo Colo no ha comenzado a mover los hilos por ningún fichaje, aunque en Ecuador desclasificaron que eso no es tan así. Aunque lo hicieron con una información que en teoría les llegó desde Chile. Y que no tiene tanto asidero como para darlo por segura.

Se trata de un futbolista que se erigió en una pieza clave de Liga de Quito. Un chileno que emigró hasta el balompié ecuatoriano pedido expresamente por Pablo Vitamina Sánchez, director técnico que lo tuvo en Palestino. Y que se la jugó por llevarlo a este grande de aquel país.

Todas las referencias son para Fernando Cornejo, mediocampista de 30 años que tiene contrato en LDU hasta junio de 2027. Mr Offsider dio cuenta de este supuesto interés de los albos. “Desde Chile aseguran que Colo Colo lo tiene en carpeta”, reportó el citado medio en su cuenta de X

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“El campeón chileno evalúa presentar una propuesta para tantear a Feña con un regreso al fútbol de su país”, añadió este portal en la exred social del pajarito. Aunque hay suficientes motivos para pensar que eso es improbable. Y el primero es muy poderoso.

De índole familiar. Un compromiso que destapó en enero de 2017 con el programa En La Línea. “Le prometí a mi papá que nunca me iba a ir a Colo Colo. A él nunca le gustó. Siempre tuvo peleas con los jugadores de ese equipo”, reconoció Fernando Cornejo a dicho medio ocho años después del fallecimiento de su progenitor.

Fernando Cornejo en acción por Cobreloa, cuadro donde comenzó su carrera. (Pedro Tapia/Photosport).

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En Ecuador afirman que Colo Colo pretende el fichaje de Fernando Cornejo

A pesar de la información que lanzaron en Ecuador, parece poco probable que Colo Colo asegure el fichaje de Fernando Cornejo, un bastión en el mediocampo de Liga de Quito. Y hay otra cuestión que puede conspirar con ese interés albo, aunque sabido es que en el fútbol todo es conversable.

Fernando Cornejo celebra un gol que le anotó a Lanús de Argentina en la Copa Libertadores. (Franklin Jacome/Getty Images).

“No sé si en buena o mala. Hasta mi familia me dice: ‘Si te vas a Colo Colo, te desterramos‘. Ahí fue la promesa que le hice a él y la seguiré cumpliendo”, añadió Cornejo a la radio En La Línea. Pero también ha dicho en más de una oportunidad que le gustaría tener una revancha en el clásico rival del Cacique.

El volante jugó en la Universidad de Chile durante la temporada 2020, donde disputó 23 partidos. “Me gustaría tener otra oportunidad en la U, hoy soy un jugador completamente diferente“, manifestó el jugador en mayo del año pasado. Aunque siempre se ha dicho: la peor gestión es la que no se hace. El tiempo dirá…