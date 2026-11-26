El León de Collao deben dejar su recinto debido a los trabajos en la cancha que lo mantendrán cerrado por varios meses.

Deportes Concepción está a un par de partidos de cerrar una más que aceptable temporada 2026 en la Liga de Primera. En su regreso a la máxima categoría de nuestro fútbol los lilas marchan octavos con 39 puntos, mirando muy de lejos el descenso y con claras opciones de meterse en copas internacionales.

Este buen rendimiento hacen mirar con esperanza el próximo año, donde el objetivo será seguir asentándose como un equipo de Primera División. Sin embargo, habrá una suerte de obstáculo para poder lograr eso.

Hablamos del cambio de localía obligado que atravesará el Conce para el 2027. Lamentablemente el Ester Roa se cerrará por varios meses para trabajar en su cancha, superficie que la pasó muy mal por las fuertes lluvias durante el pasado invierno.

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El estadio donde Deportes Concepción será local en el 2027

Según información entregada por Octava Pasión, la dirigencia de Deportes Concepción ya tiene listo el recinto para hacer de local el próximo año. Se trata del CAP, ahora oficialmente conocido como Estadio Huachipato, ubicado en Talcahuano.

El Conce no será el único afectado con el cierre del Ester Roa, ya que en ese recinto también hacen de local Universidad de Concepción y Fernández Vial, elencoa que también deberán buscar otro estadio para poder jugar en el 2027.

Deportes Concepción se irá a Talcahuano para jugar de local en la primera mitad del 2027. | Foto: Photosport.

“En este momento hay un proceso de revisión interno. Posterior a ello, se espera que el proyecto pueda estar en el portal en noviembre y se adjudique en diciembre. Una idea sería entregar el terreno en febrero a la empresa que vaya a construir”, declaró Eric Tilleria, administrador del Ester Roa, a ADN Radio hace uno meses.

En ese sentido, también detalló que “de ahí, pueden pasar cuatro meses para que la cancha esté operativa para jugar. Puede ser en cinco o en seis meses. Va a depender mucho de cómo se vaya comportando el desarrollo del césped”.

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En síntesis