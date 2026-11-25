El delantero de 42 años confirmó que este domingo ante Universidad de Chile jugará su último partido como local con el Conce en el Ester Roa.

Esta recta final del 2026 está marcando la despedida de varios jugadores en su respectivos clubes. Uno de ellos es Joaquín Larrivey, quien tras dos años en Deportes Concepción confirmó su adiós del cuadro lila.

Por medio de sus redes sociales el atacante de 42 años publicó un emotivo mensaje hacía los hinchas. Ahí, ratificó que este domingo ante Universidad de Chile jugará su último partido como local con el León de Collao en el Ester Roa.

“Se acerca un momento muy especial y emotivo para mí. Este fin de semana, frente a Universidad de Chile, será mi último partido de local defendiendo estos colores”, partió escribiendo Larrygol.

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Joaquín Larrivey se despide de Deportes Concepción

En ese sentido, el argentino aseguró que “cuando llegué a Deportes Concepción, jamás imaginé todo lo que íbamos a vivir juntos. Fueron dos años inolvidables, llenos de emociones, desafíos y sueños cumplidos”.

“El año pasado conseguimos algo histórico: devolver a este club y a esta ciudad a Primera División después de casi 20 años. En lo personal, tuve el orgullo de ser goleador y elegido mejor jugador del campeonato. Este año me tocó asumir la responsabilidad de ser capitán, seguir aportando goles y ayudar a mantener al equipo en Primera División”, agregó.

Joaquín Larrivey en este 2026 ha convertido 14 goles en todas las competencias con el Conce. | Foto: Photosport.

Apuntando a lo que serán sus últimas bregas en el club, Larrivey avisó que “esta historia todavía no terminó. Nos quedan dos finales para conseguir otro hecho histórico: volver a llevar a Deportes Concepción a una competencia internacional después de tantos años. Vamos a luchar hasta el último aliento para cumplir un sueño más juntos”.

“Por eso, este fin de semana es tan importante para mí. Será mi última oportunidad de devolverles, aunque sea un poquito, todo el cariño que me regalaron. Quiero mirarlos, saludarlos desde la cancha y despedirnos como nos merecemos, juntos, en nuestra casa. Agradecerles de corazón por haberme hecho sentir uno más de esta hermosa familia Lila”, concluyó el delantero.

Larrivey en Deportes Concepción ha jugado un total de 37 partidos, en los cuales ha convertido 37 goles y entregado seis asistencias. En esta temporada 2026 ya suma 14 tantos en 37 bregas con los lilas.

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