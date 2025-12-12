Es tendencia:
“Se equivocaron”: Montillo le pega a la dirigencia de U. de Chile por echar a Larrivey

Desde la partida de Bati, el Romántico Viajero no ha logrado encontrar a otro goleador de su nivel.

Por César Vásquez

Walter Montillo formó una gran dupla con Joaquín Larrivey.
Universidad de Chile arrastra una falencia con los goleadores, pero en el pasado tuvo a Joaquín Larrivey y lo dejó partir. Esta decisión sigue siendo cuestionada por un histórico como Walter Montillo.

El actual atacante de Deportes Concepción tuvo un muy buen paso por el Romántico Viajero entre 2020 y 2021, anotando 43 goles. Sin embargo, de forma inexplicable, la dirigencia del Bulla no le quiso renovar y desde entonces, no han podido tener a un “9” que de confianza.

El lamento de Montillo

Ronnie Fernández, Cristian Palacios, Luciano Pons, Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras llegaron a Universidad de Chile después de Joaquín Larrivey, pero ninguno pudo llenar el vacío del Bati. Él por su parte, se ha cansado de celebrar en Magallanes y ahora en Deportes Concepción.

No hay que ser un experto para darse cuenta que la directiva del Romántico Viajero cometió un error en la salida de Larrivey. Así lo ve Walter Montillo, quien compartió camarín con el goleador argentino en su segundo paso por el León.

Para mí sí, se equivocó la U. Yo siempre digo que los goleadores es lo más difícil de encontrar… Llega un momento que al fútbol se gana con goles y este tipo viene haciendo en los últimos 5 años creo que hizo 140 goles“, señaló Montillo en Máximas de TNT Sports.

Larrivey pese a tener 41 años, sigue vigente en un muy buen nivel. Bati disputó 41 partidos en la última temporada con el León de Collao y anotó 23 goles. Walter Montillo destacó el gran profesionalismo del experimentado delantero.

Vos sabés que el tipo se cuida, que es de familia… A la U también al día de hoy le sigue pesando, nunca se pudo consolidar otro goleador“, cerró la Ardilla. Larrivey estará presente en la despedida de Walter Montillo el próximo 16 de diciembre en el Estadio Nacional.

