Jaime Pizarro, director ejecutivo del fútbol de Colo Colo, aseguró que existen otros jugadores antes que el King que renovarán sus vínculos.

Colo Colo tuvo en esta jornada de miércoles nueva junta de directorio de Blanco y Negro, instancia clave donde se comenzaron a dar los primeros pasos en la conformación del plantel 2027. Y es que tras lograr la renovación de Fernando Ortiz ahora toca ver ese ítem en el plantel.

Este listado de jugadores que finaliza su contrato es liderado por Arturo Vidal, quien pese a ser el capitán del equipo y de cumplir con su año con más partidos nel Cacique desde su vuelta, todavía no tiene segura su continuidad.

Para remate, las señales del propio club tampoco invitan a pensar en que el King seguirá. Así lo dejó en claro Jaime Pizarro, director ejecutivo del fútbol de Cacique, quien tras la reunión aseguró a los medios que hay otros contratos que como club verán antes de enfocarse en el bicampeón de América.

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Colo Colo posterga la renovación de Arturo Vidal

El campeón de América con los albos en 1991 declaró que “Arturo es un jugador importante dentro del grupo, pero también hay fechas de algunos otros contratos que están encima y que nos exigen poder atenderlas con celeridad”.

Arturo Vidal en este 2026 ha jugado un total de 39 partidos con Colo Colo. El King lleva seis goles y cuatro asistencias. | Foto: Photosport.

“Todos los jugadores son realmente importantes en este contexto, porque entiendo que para cada uno de ellos sus contratos son muy significativos. Lo que esperamos es dedicarnos a ese proceso y esperamos que cada uno de ellos pueda estar presente en estos últimos partidos y queremos que lleguen despejados a enfrentar esas situaciones, tanto Arturo como cada uno de los otros casos, como Maximiliano Romero y Álvaro Madrid”, agregó.

Para cerrar, Pizarro afirmó que “en el caso de Arturo, por supuesto que su historia y experiencia son muy significativas, pero el contrato tiene una fecha de término, que es a final de temporada. Hay otros casos que, por contrato, nos obligan a un pronunciamiento para el 1 de diciembre. Son situaciones distintas, que no pasan por no valorar la importancia de un jugador”.

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En síntesis