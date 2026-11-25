Los hispanos pondrán sus fichas en un viejo conocido para ir por el regreso a la Primera División la próxima temporada.

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Unión Española ya está planificando lo que será la temporada 2027 tras este decepcionante 2026 en la Primera B. Los hispanos no alcanzaron ni siquiera a meterse en la liguilla por el segundo ascenso, firmando en un discretísimo noveno puesto con 42 puntos.

Por lo mismo, el próximo año tiene que ser distinto y para eso apostarán por un nuevo cuerpo técnico tras la irregular campaña al mando de Ronald Fuentes.

Y los hispanos irán por un viejo conocido para ir por la pelea del ascenso, ya que se treta de un DT que hizo carrera en el Estadio Santa Laura tanto a nivel formativo como en el primer equipo: César Bravo.

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Unión Española elige a César Bravo como su nuevo DT

De acuerdo a información entregada por Independencia Hispana, será César Bravo el nuevo entrenador de los rojos para la próxima temporada 2027. El ex Cobreloa liderará el proyecto que buscará ubicar nuevamente a la Unión en la máxima categoría de nuestro fútbol.

César Bravo volverá a Unión Española luego de cuatro años alejado del club. | Foto: Photosport.

César Bravo dirigió de manera interina a los hispanos en el 2020 y luego fue ratificado en el 2021. En total dirigió 64 partidos con 34 triunfos, ocho empates y 22 derrotas hasta el 2022.

Viene de dirigir a Cobreloa entre 2024 y 2026, donde en 78 compromisos ganó 32, empate 26 y perdió 20. En septiembre de este año fue cesado para dejarle su lugar a Mario Salas, quien terminó ascendiendo con el cuadro loíno.

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En síntesis