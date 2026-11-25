A la espera que se ratifique la clasificación azul a la fase de grupos, ambos grandes quedarán en bolilleros separados con potentes rivales por delante. Coquimbo si llega a esta instancia, caerá en el cuarto copón.

La presente semana puede cerrar oficialmente con tres equipos chilenos clasificados para la Copa Libertadores 2027. Con el campeón Colo Colo y Coquimbo Unido adentro, falta que Universidad de Chile sume un punto más para sellar su pase.

Mientras los piratas, por ganar la Copa de la Liga, disputarán la segunda fase previa junto con el Chile 4, tanto albos como azules entrarán de forma directa a la fase de grupos, con la posibilidad de tener rivales de alcurnia durante los meses de abril y mayo.

A la espera de la ratificación de la U, en RedGol aprovechamos que ya tendríamos 33 equipos clasificados a la Libertadores 2027, 26 de ellos en la fase de grupos, para ver en qué bombos podrían quedar los equipos chilenos. El panorama se ve complejo.

ver también El plan de Colo Colo para ir con todo en la Copa Libertadores: “Creemos tener los argumentos”

¿En qué bombos quedarían Colo Colo y la U para la Libertadores 2027?

Lo único que podemos confirmar es que no hay posibilidades matemáticas de que ni el Cacique ni el Bulla estén en el bombo 1. Si tomamos en cuenta el criterio para ordenar los bombos, que es el ranking oficial de Conmebol, ambos nacionales quedarían en caminos separados.

A la espera de la próxima actualización del listado, a mediados de diciembre, para este ejercicio utilizamos el que el organismo usó para definir los bolilleros de la presente edición de Libertadores, como es la nómina de la edición 2026. En él, Colo Colo está en el puesto 25° y la U en el 39° lugar.

Si consideramos todo lo expuesto anteriormente, los albos quedarían en el bombo 2, con equipos como Bolívar, Cruzeiro, Junior de Barranquilla, Argentinos Juniors y Rosario Central, con la chance que también se sumen Atlético Nacional, Universitario o Alianza Lima.

Mientras que los azules también se posicionarían en el bolillero 2, aunque todo dependerá de cómo se definan los cupos en países como Colombia o Perú.

¿Cómo serían los bolilleros con los equipos ya clasificados?

BOMBO 1 BOMBO 2 BOMBO 3 BOMBO 4 Flamengo (BRA) Colo Colo (CHI) Rosario Central (ARG) Macará (ECU) Palmeiras (BRA) Cruzeiro (BRA) Deportivo Táchira (VEN)** Platense (ARG) Boca Juniors (ARG) Atlético Nacional (COL)** Always Ready (BOL)** por definir Peñarol (URU) Universitario (PER)** Metropolitanos (VEN) por definir Fluminense (BRA) Junior (COL) Belgrano (ARG) por definir Olimpia (PAR) Universidad de Chile (CHI) Carabobo (VEN)** por definir Independiente del Valle (ECU) Alianza Lima (PER)** Nacional (PAR) por definir Bolívar (BOL)* Argentinos Juniors (ARG) Sport Huancayo (PER)** por definir

* o Estudiantes de La Plata si es campeón

** Si clasifican directo a fase de grupos

De todas formas, la posición de la U podría variar y depende si equipos como River Plate, Atlético Mineiro, Liga de Quito, Athletico Paranaense, Gremio, Libertad, Cerro Porteño, Independiente, Vélez Sarsfield y América de Cali clasifican a la Libertadores 2027.

En síntesis