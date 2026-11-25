Una serie de resultados en las últimas dos fechas y en semifinales de Copa Chile puede provocar un "cachipún de pulpos" para conocer al equipo que ocupará esta plaza.

Un auténtico “cachipún de pulpos” va a ser la definición del último cupo de Chile para la Copa Libertadores 2027, que ya tiene asegurados a Colo Colo en fase de grupos y Coquimbo Unido en etapa previa, además de Universidad de Chile a un punto de entrar directamente al certamen.

Las Bases de la Liga de Primera detallan que el equipo que acabe tercero en el torneo, que de no mediar un milagro futbolístico será Universidad Católica ante el campeón de la Copa Chile. Es en este punto donde la situación se enreda a niveles astronómicos.

El periodista Eduardo Figueroa detalló en Radio ADN cómo se definirá el Chile 4 para la Libertadores, donde se consideran todas las opciones, entre ellas que Colo Colo, la U o Coquimbo sean campeones del certamen copero. Incluso, puede entrar a batallar la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

ver también Aníbal Mosa cuenta el plan de Colo Colo para suplicar perdonazo a Conmebol en Copa Libertadores

El insólito enredo que define el último cupo a Libertadores

El reportero radial explicó que este encuentro sí o sí debe disputarse, dada la deuda que actualmente tiene la ANFP con la cadena TNT Sports en cuanto a cantidad de partidos a disputar en la temporada. Incluso, ya tiene una fecha tentativa para su disputa: miércoles 16 de diciembre.

El que está fijo para este duelo es Católica. Entonces, si O’Higgins llega a la final de Copa Chile, automáticamente será su rival por el Chile 4 a Libertadores, sin importar si es campeón. En caso contrario, correrá la Tabla de Liga de Primera para definir al rival.

Si esta situación sucede, Los Cruzados debieran medirse ante el cuarto de la clasificación, que actualmente es Coquimbo. Por lo tanto, seguirá la lista y el que tomará ese puesto es el quinto del torneo, que actualmente es Deportes Limache, a la espera que se defina la denuncia en su contra.

Así está la Tabla de Posiciones del fútbol chileno

En síntesis