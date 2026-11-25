En Universidad de Chile se apunta a la región del Maule para terminar la temporada 2026. Sería el cuarto recinto del año.

Universidad de Chile quiere seguir en la senda de los triunfos en la Liga de Primera y asegurar el Chile 2 para disputar la próxima Copa Libertadores. Con la victoria ante O’Higgins, la distancia con la UC se estiró aún más.

El elenco de Fernando Gago ahora tiene 54 unidades y cinco de ventaja sobre la Cato. Por lo que una nueva alegría podría asegurar los pasajes al torneo más importante del continente. Lo que podría ser este domingo 29 de noviembre cuando visite a Deportes Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

ver también U de Chile se despide del Estadio Nacional hasta la temporada 2027

Pero esta no es la única preocupación en la interna del Romántico Viajero. ¿El motivo? La situación que enfrenta el Estadio Nacional y que obligó a los azules a dejar el Coloso de Ñuñoa.

Como se ha mencionado, la cancha sufrió graves daños tras los recitales y la última Teletón. Por lo que no se podrá utilizar por lo que resta de temporada. Si hasta la despedida de Marcelo Díaz se tuvo que aplazar por esta medida.

Ante esto, la “U” ya se adelantó a la jugada y para la Copa Chile ya tiene recinto. Para el encuentro del 10 de diciembre frente a Coquimbo Unido, se informó que el recinto a utilizar será el Estadio El Teniente.

Sin el Nacional: la “U” busca ser local en Talca

El tema es que todavía le queda un partido de local por la Liga de Primera y está programado para el 6 de diciembre a las 18:00 horas. Partido trascendental por el cierre de temporada y que será ante Unión La Calera, equipo que lucha por la salvación.

Incluso si se dan una serie de resultados, los cementeros podrían llegar a la última fecha con la opción de salvarse del descenso ante la “U”.

ver también U de Chile abre la billetera por Alexis Sánchez: el monto que le pueden ofrecer para convencerlo

Sin embargo, dicho encuentro no tiene estadio por lo ocurrido con el Nacional. El tema lo abordó Marcelo Díaz en TNT Sports y apuntó a que Santa Laura tampoco puede utilizarse por otro concierto que se realizará. El Teniente ni Ester Roa estarán disponibles por O’Higgins y Universidad de Concepción serán locales.

Pero el comunicador ahora reveló que se apunta al Estadio Fiscal de Talca para jugar esa última fecha. Recinto que tiene capacidad para 16 mil personas y que sería el cuarto recinto en todo el 2026. Lo que también implica un importante traslado para los hinchas que ahora deberán viajar hasta la séptima región.

“Han sido bastante dolores de cabeza el tema del Estadio Nacional y todavía resta resolverse el último partido ante Calera”, agregó Marcelo Díaz a TNT Sports. Por lo que se esperan definiciones en los próximos días.