Loínos aseguraron la continuidad de sus pilares en el ascenso. Tras el DT, un referente y un goleador fueron oficialmente renovados.

Cobreloa se mueve rápido en el mercado, con miras a su participación en Liga de Primera 2027. El campeón de Primera B partió desde arriba y acaba de anunciar la renovación de Mario Salas como entrenador.

Tras cartón, otro que los hinchas pedían a gritos un año más en el norte es su capitán y emblema: Rodolfo González. Fue así que el elenco minero avisó oficialmente que su capitán seguirá vistiendo de naranja.

“Nos complace anunciar que Rodolfo González ha renovado su vínculo contractual con Cobreloa de cara a la temporada 2027 ¡Vamos Arriba Capitán!”, posteó la cuenta oficial loína.

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Otro pilar sigue oficialmente en el Cobreloa 2027

Con las oficializaciones de Mario Salas en la banca y Rodolfo Gonzalez en la defensa, en Cobreloa dieron otra gran noticia a sus hinchas. Ante las dudas del caso Gustavo Gotti, el equipo anunció oficialmente su continuidad.

“Nos complace anunciar que Gustavo Gotti, goleador absoluto del campeonato, ha renovado su vínculo contractual con Cobreloa para la próxima temporada. ¡Vamos Arriba Tanque Goleador!”, informaron los loínos.

Ahora resta saber qué pasará con casos como el del portero Hugo Araya, quien fue clave en los penales que le dieron el ascenso. El meta aseguró que aún no define su situación para definir si sigue en Calama o debe buscar club.

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“Todo se gana por rendimiento y, por ahora, no sabemos qué pasa el otro año. Yo terminé contrato con el último partido”, dijo recientemente el golero, en diálogo con RedGol.