Desde el Instituto Nacional de Deportes (IND) analizan entablar acciones legales contra la productora por los daños al césped, consecuencia de los conciertos de la banda surcoreana.

Un auténtico papelón. La cancha del Estadio Nacional quedó en pésimas condiciones, razón por la cual se debió cambiar a última hora la sede del partido amistoso entre la Selección Chilena y Colombia, este martes 17 de noviembre a las 20:00 horas.

Tras oficializarse esta modificación de recinto, desde el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, a través del Instituto Nacional de Deportes (IND), emitieron un duro comunicado público, donde apuntaron contra dos exclusivos responsables por los daños a la cancha de Ñuñoa.

“Esta situación responde al estado actual del campo de juego, cuyo deterioro se produjo principalmente como consecuencia del concierto de BTS realizado en el recinto”, afirmó la entidad gubernamental quien atacó además a la organizadora de los conciertos, la productora DG Medios.

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Gobierno culpa a BTS y DG Medios por cancha del Estadio Nacional

“El contrato suscrito con la productora DG Medios contemplaba expresamente la obligación de restituir la cancha en las mismas condiciones en que fue entregada, garantizando su disponibilidad y los estándares necesarios”, agregó el IND.

Por esta situación, desde el Gobierno anuncian que “ante este incumplimiento, el Instituto Nacional de Deportes está ejerciendo las facultades legales y contractuales que correspondan, incluyendo la aplicación de las multas establecidas en el contrato suscrito con DG Medios”.

“Como institución, reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la infraestructura deportiva pública y con garantizar que el Estadio Nacional continúe siendo un recinto al servicio del país“, cierra su descargo el organismo estatal.

Imagen: @INDChile

En síntesis