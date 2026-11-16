Patricio Bustamante conversó con Redgol, donde asegura que para la Roja incluso la cancha del Monumental no está en la mejor condición.

La cancha del Estadio Nacional hace pasar una vergüenza, luego de que la selección chilena tuvo que cambiar su partido ante Colombia al estadio Monumental, por no tener el césped en mínimas condiciones.

Los últimos tres eventos, con BTS, Iron Maiden y el cierre del show de la Teletón, pasaron la cuenta en la carpeta que no tiene buen aspecto para el fútbol y la Roja fue la primera en pagar la cuenta.

Por lo mismo, Redgol se contactó con el mejor canchero del país, Patricio Bustamante, quien asegura que esto se debe a que “la cancha está en manos de gente inexperta”.

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“La cancha de Colo Colo no estará mucho mejor”

Patricio Bustamante se derrumbó cuando vio las imágenes del estado de la cancha del Estadio Nacional, lo que ha sido la noticia deportiva del día con la selección chilena.

“Que se cambie una sede es que estamos muy mal en el fútbol, mal organizados. Supongo que la Federación o la ANFP tienen gente para revisar los recintos, cómo va a ser un día antes. Ahora la cancha de Colo Colo no creo que esté mucho mejor que la del Nacional, también ha tenido problemas”, explicó.

Por lo mismo, en su mirada y diagnóstico, más allá de los recitales o la carga que ha tenido la cancha, su explicación es una sola y hace un llamado a las autoridades del fútbol.

“Cuando uno lleva 25 años de esto y aprendió del mejor (Ceballitos) claro que puede, supongo que la cancha está en manos de gente inexperta, sin bagaje, claro que se puede solucionar, cuando uno vive en la cancha 24 horas para sacarla adelante“, finaliza.