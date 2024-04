No es una sorpresa el mal estado que presentan varias de las canchas del fútbol chileno. Además del Estadio Monumental, que en los últimos días presentó mejorías, hay que sumar al Estadio Santa Laura, objeto de críticas por cómo está su césped.

De hecho, el técnico de Universidad Católica, el brasileño Tiago Nunes, fue enfático en afirmar que “la cancha es terrible, sobre todo para un equipo que necesita asociarse y trabajar a un toque. Es como jugar de visitante todos los partidos“.

Alguien que conoce de cerca el recinto de Independencia es Patricio Bustamante, ex canchero de Santa Laura, que en diálogo con RedGol apuntó a la dueña del recinto, Unión Española y a su gerente general Cristián Rodríguez por el estado del césped.

La crítica del ex canchero de Santa Laura a Unión Española

“Es una lástima, qué le vamos a hacer”, parte su opinión Bustamante, quien atacó de inmediato al afirmar que “habría que contarle al gerente de Unión, que es canchero, ¿no?“, e insistir en que “llevamos más de un año con el tema y ahora no existe la carga de uso que tenía el 2023“.

No es todo. El ex canchero de Santa Laura advierte que la cancha no hará más que empeorar. “Con todo el tiempo que han tenido para trabajarla, el torneo pasado terminó a inicios de diciembre. Tuvieron dos meses para arreglar la cancha y no lo hicieron. Y ahora en otoño, se complica todo”.

¿Cuándo es el próximo juego en Independencia?

Lo concreto es que Santa Laura no tendrá descanso. Este sábado 13 de abril, precisamente Unión Española recibirá a Everton, desde las 17:30 horas. La semana siguiente habrá otros dos encuentros, donde destaca el Clásico entre Universidad Católica y Colo Colo.

