La Roja está a menos de 24 horas de su segundo partido en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Este martes 12 de septiembre Chile choca con Colombia en el Estadio Monumental, y la cancha está horrible.

Por eso es que el mejor canchero de Chile, Patricio Bustamante, habla con RedGol para alertar a la selección chilena, además de repasar a la ANFP, por la paupérrima situación en la que está el terreno de juego.

“Yo me llevo el partido a Viña o Conce”

“Lastimosamente se hizo un recital muy cerca de un partido clasificatorio, y también cerca de un partido que juega Colo Colo con Copiapó”, lanza de entrada.

Tras eso, Bustamante detalla que “la ANFP sabía de este recital. Porque yo lo sabía cuando fui en febrero a conversar con la gente de Colo Colo. Y yo les dije ‘pero y el partido de la selección’. ‘No, tenemos todo precavido’, me dijeron”.

“Yo creo que la ANFP, por el bien del fútbol chileno tendría que haber cambiado de cancha. Yo me hubiese llevado el partido a Viña del Mar o Concepción“, añade.

Al ser consultado sobre la opción de recuperar la cancha, Pato Bustamante no duda y reduce las posibilidades a “imposible“. “Hoy llovió en Santiago y ha estado lloviendo todos estos días. Entonces, imposible”, detalla.

“La magia no existe en la cancha de fútbol, cuando uno las repara, la magia no existe, existe el trabajo, existe la expertiz”, complementa.

Después recalca que aquí “no es como en Europa, que son capaces de cambiar la cancha en 36 horas. Pero porque existe un proveedor con el espacio ideal, existe una persona con la maquinaria ideal, y los valores que se manejan para un cambio de cancha son… no existen en Chile, ni en Sudamérica”.

“Un recital a cinco días de un partido clasificatorio es irresponsable”

“Entonces, yo no puedo pretender hacer un recital a a cinco días de un de un partido clasificatorio. Eso se llama ser irresponsable”, agrega.

“No, es que se equivocaron rotundamente. Por eso cuando alguien de la ANFP fue a ver la cancha, no sé, después del recital, ¿y cómo le iba a ver si se demoraba en cuánto? Un día y medio, más o menos. Y con lluvia encima”, lanza.

“Inmediatamente yo cambio, no sé, cambio padiñas, cambio la protección, cambio, voy a tener menos espectadores, pero no voy a aparecer con una cancha no en condiciones. Imaginen que el resultado no sea no sea el esperado. ¿A qué le van a hacer la culpa? A la cancha, gran parte“, concluyó.

¿Cuándo juega la Roja con Colombia por Eliminatorias?

Este martes 12 de septiembre, desde las 21:30 horas, la selección chilena juega la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 ante Colombia. Duelo que se disputará en el Estadio Monumental.

¿Cómo está la cancha del Monumental para la Roja?

La lluvia y el recital de Bruno Mars dejaron muy complicada la cancha del Estadio Monumental para el partido de la selección chilena contra Colombia por Eliminatorias Sudamericanas. Un periodista colombiano la tildó de “potrero”.