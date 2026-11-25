El Cacique recibirá a los granates en el Estadio Monumental, en el último encuentro como local por el campeonato nacional.

Colo Colo sigue celebrando su consagración en la Liga de Primera 2026 y buscará prolongar los festejos, cuando reciba a Deportes La Serena por la penúltima fecha del torneo nacional.

Los albos vienen de imponerse con un 3-0 a U. Católica en el clásicoy ahora tendrán un nuevo desafío, en su último partido como local en el Monumental, por lo que buscarán cerrar con una victoria antes del final de la temporada.

Colo Colo se despide del Monumental ante La Serena este fin de semana.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Deportes La Serena?

Colo Colo y Deportes La Serena se enfrentan este sábado 28 de noviembre, desde las 20:30 horas, en el Estadio Monumental, por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026.

En el marco de la última presentación ante los hinchas albos en Macul, durante esta temporada, esto porque en la fecha 30 serán visita ante Cobresal.

ver también Fecha 29 de la Liga de Primera: Colo Colo recibe a La Serena y la U y la UC se la juegan por el Chile 2

El partido entre Albos y Papayeros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online por streaming, a través de HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

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GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

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ZAPPING: 99 (HD)

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…