Colo Colo sigue celebrando su consagración en la Liga de Primera 2026 y buscará prolongar los festejos, cuando reciba a Deportes La Serena por la penúltima fecha del torneo nacional.
Los albos vienen de imponerse con un 3-0 a U. Católica en el clásicoy ahora tendrán un nuevo desafío, en su último partido como local en el Monumental, por lo que buscarán cerrar con una victoria antes del final de la temporada.
Colo Colo se despide del Monumental ante La Serena este fin de semana.
¿Cuándo juega Colo Colo vs. Deportes La Serena?
Colo Colo y Deportes La Serena se enfrentan este sábado 28 de noviembre, desde las 20:30 horas, en el Estadio Monumental, por la fecha 29 de la Liga de Primera 2026.
En el marco de la última presentación ante los hinchas albos en Macul, durante esta temporada, esto porque en la fecha 30 serán visita ante Cobresal.
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El partido entre Albos y Papayeros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online por streaming, a través de HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.
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Tabla de posiciones Liga de Primera 2026
En resumen…
- Cuándo: Colo Colo recibe la visita de Deportes La Serena este sábado 28 de noviembre, a las 20:30 horas.
- Último partido en Macul: Este encuentro será la despedida de Colo Colo del Estadio Monumental por la Liga de Primera 2026.
- Dónde verlo: por las señales de TNT Sports Premium y HBO Max.