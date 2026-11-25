Juan Pablo Mellado, delegado presidencial (s) de la Región del Biobío, se refirió a la posibilidad de que la definición del certamen criollo se juegue en el Ester Roa Rebolledo.

La ANFP debe buscar un estadio para poder jugar la final de la Copa Chile. Opciones en Santiago no hay, ya que tanto el Estadio Nacional y el Santa Laura tienen pactados conciertos que hacen imposible su uso para el fútbol.

Con este panorama no queda otra que buscar alternativas en provincias, siendo el Ester Roa la opción que más gusta en el ente rector del fútbol chileno.

Sin embargo, con quererlo no basta, ya que la autoridad local debe autorizar un partido de este tipo en el recinto de Collao, sobre todo si está latente la posibilidad de que se haya un superclásico entre Colo Colo y la U por el trofeo.

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Al respecto el que alzó la voz fue Juan Pablo Mellado, delegado presidencial (s) de la Región del Biobío, quien en charla con TVU aseguró que si el informe de Carabineros lo permite, está la disposición de que se juegue. Sin embargo, avisó también que todo dependerá del municipio.

El Ester Roa es la opción que más gusta en la ANFP para la final de la Copa Chile 2026. | Foto: Photosport.

“Carabineros hace un estudio de factibilidad con las exigencias para poder realizar este tipo de eventos. Está la disposición de la Delegación en que, si se cumple la factibilidad, nosotros autorizamos”, agregó.

Para cerrar, Mellado afirmó que “no le corresponde a la Delegación dar la autorización para arrendar el estadio. El estadio es del municipio y está bajo su administración. Entonces, está bien avanzar con los estudios de factibilidad, pero el municipio es el que tiene la última palabra”.

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En síntesis