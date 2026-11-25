En el cuadro de las garzas quedaron molestos por la derrota 3-0 ante el Columbus Crew y donde el seleccionado nacional les pintó la cara. Este viernes es la revancha.

La MLS entra en recta final de temporada y comienzan las definiciones. Es así como en la primera ronda se midió por el primer partido de la serie el Columbus Crew de Gonzalo Tapia ante Inter Miami de Lionel Messi.

El cuadro del delantero formado en Universidad Católica goleó por 3-0 a las garzas. Incluso el seleccionado nacional marcó doblete para poner a su equipo adelante en la serie.

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Sin embargo, la polémica de la jornada se registró al final del primer tiempo. Messi, que ya estaba sacado con el baile que sufría su equipo, le pegó un pelotazo en pleno rostro a Tapia. Pero el juez Allen Chapman decidió solo amonestar al trasandino. Para peor al chileno también lo pintó.

Messi le pegó pelotazo a Tapia y pese a la intervención del VAR, se salvó de la roja directa.

Inter Miami le baja el perfil al pelotazo de Messi a Tapia

El tema es que la jugada generó revuelo ya que ameritaba la expulsión por la conducta violenta de Lionel Messi. Cómo diría la frase del Bombo Fica: ¡Sospechosa la h…!

Es que justamente dicha sanción pudo ser clave ya que el segundo partido de la serie (que se juega al mejor de tres y no corre la diferencia de gol), se programó para este viernes 27 de noviembre.

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“El formato es el que es. Es mi tercera temporada acá, y ya estamos adaptados. Antes que comience la liga ya sabemos lo que podría pasar esto. Ya sabemos el reglamento y no lo vamos a cambiar”, lanzó de entrada Luis Suárez tras la dura caída frente al Columbus Crew.

“Necesitamos el 150% de cada uno para dar vuelta está llave. Nos golpeó en el momento por el resultado que fue. Ellos tiene jugadores de grandísima calidad, jugadores muy buenos. Vienen de la mitad de julio demostrando buen nivel. Tienen calidad para llevarse la eliminatoria”, agregó el charrúa sobre la revancha de este viernes.

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Pero el tono cambió radicalmente al abordar la polémica jugada de Messi y que tuvo víctima al chileno Tapia. Por lo que en el cuadro de las garzas le bajaron el perfil a la polémica jugada que protagonizó su máximo crack.

“El arbitraje es humano. Muchas veces está la herramienta del VAR que a veces ayuda y a veces no. Pero el árbitro y el juez de línea se pueden equivocar, como un jugador. Es parte del fútbol. Fue una riña más de la que nosotros estamos acostumbrados”, sentenció Suárez sobre el impasse de su amigo Messi.

Cabe consignar que si Inter Miami vence en su visita al Columbus Crew, se estira la llave a un tercer partido. Tras ello, en semifinales y finales de conferencia, la ronda de eliminación es a partido único y el local es el equipo mejor clasificado en la fase regular.