El atacante chileno se llevó todos los flashes con el doblete que le anotó al Inter Miami en la ida de los octavos de final del playoff de la MLS, pero también se viralizó por una acción del argentino, quien le arrojó un pelotazo a la cara.

Por esas cosas del destino y el fútbol, Gonzalo Tapia brilló en un partido ante el equipo de Lionel Messi. El atacante chileno se robó todas las miradas con el doblete que anotó en el contundente 3-0 que el Columbus Crew firmó ante el Inter Miami en la ida de los octavos de final.

El seleccionado chileno marcó mediante un lanzamiento penal y también tuvo una buena definición tras aguantar una marca con mucha potencia y dejar al portero del cuadro rosa, Rocco Ríos Novo, sin opciones con un potente tiro raso. Aunque también fue protagonista de una acción que se hizo viral.

Y fue precisamente contra Messi. El “10” quiso apurar un saque de costado. Pero el atacante formado en las inferiores de Universidad Católica se interpuso a esa intención. Algo que no le gustó para nada a La Pulga. El rosarino no encontró nada mejor que arrojarle la pelota directamente a la cara a Tapia.

Gonzalo Tapia tendido en el césped tras recibir un pelotazo de Lionel Messi. (JC Ruiz/Getty Images).

El chileno se tiró al piso. Pero el juez tomó una decisión salomónica: les mostró tarjeta amarilla tanto al argentino como al exjugador de River Plate y Sao Paulo. Luego del encuentro, Tapia sacó la voz por esto. “Fue una jugada de partido”, aseguró el futbolista de 24 años.

“Queda ahí, no le veo mayor importancia. No pasó nada más que eso. Es parte del juego“, manifestó Tapia, quien le bajó todos los decibeles posibles a esa acción. Prefirió quedarse con haber sido la figura de la noche y mirar hacia adelante para la revancha del playoff.

ver también Gonzalo Tapia confirma su gran momento en la MLS: anota por tercer partido consecutivo

Gonzalo Tapia desdramatiza tras recibir un pelotazo en la cara de Lionel Messi

Para Gonzalo Tapia, esta acción en la que se cruzó con Lionel Messi fue algo irrelevante. “Puede haber pasado en cualquier otra jugada. Ya está, ahora hay que jugar el viernes”, afirmó el chileno, quien sólo tiene en su mente el duelo de vuelta ante el Inter Miami.

Como vencieron de visitante, a Tapia le consultaron por el aspecto climático. En Miami y Columbus hay diferencias abismales en ese ítem. “Es parejo para los dos. Acá hace bastante calor con humedad. Y ellos irán allá, donde hace un poquito más de frío“, describió el chileno.

Gonzalo Tapia celebrta uno de sus goles al Inter Miami. (JC Ruiz/Getty Images).

“Nosotros venimos al calor y ellos irán a un clima al que no están acostumbrados. Tienen muy buenos jugadores y saben jugar en cualquier cancha. Será un partido muy parejo”, sentenció Tapia, autor de ocho goles desde que arribó al Columbus Crew.

Revisa el compacto del triunfazo de Columbus Crew vs Inter Miami en la MLS