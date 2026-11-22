El presidente saliente de la ANFP confirmó que las Eliminatorias en septiembre de 2027 y anticipó cambios para evitar“escritoriazos”.

Pablo Milad comienza a cerrar su ciclo como presidente de la ANFP y, en una de sus últimas apariciones, abordó varios temas sobre el futuro del fútbol chileno y sudamericano.

En la previa de la definición de la Primera B, el dirigente se refirió a las polémicas que han marcado el cierre de la temporada y adelantó que modificarán las normas para evitar nuevos “escritoriazos”.

Milad está por terminar su paso por la ANFP.

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“Esperemos que en los campeonatos que vienen podamos presentar modificaciones con respecto a lo que son las denuncias, que sean aceptadas por el Consejo de Presidentes, y podamos tener el próximo año un campeonato sin escritorios”, señaló.

Milad también entregó una fecha para el inicio de las próximas clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2030.

“Con respecto a las clasificatorias nada. Nosotros tenemos la reunión pendiente ahora en Montevideo y también tenemos una reunión en diciembre para definir. Ahora, es un hecho que las clasificatorias comienzan en septiembre”, afirmó.

Eso sí, el presidente de la ANFP evitó confirmar dónde se disputará la Copa América 2028. Sobre la posibilidad de que Estados Unidos sea la sede, aclaró que todavía no existe un anuncio oficial.

“La Copa América en Estados Unidos no se ha oficializado todavía. Es un comentario solamente que salió, pero tiene que ser oficializado la próxima semana”, explicó.

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Milad también abordó la opción de que Conmebol estudie un formato de clasificatorias similar a la UEFA Nations League. El dirigente no descartó la idea, pero aclaró que aún no hay una decisión.

“Podría ser, pero hay que verlo sobre la mesa, analizar los pros y los contras, ver también qué opinan todos los sponsors. Significa otro formato y otra expectativa, por eso hay que analizarlo, pero en frío y cara a cara, estando todos juntos en la reunión del Consejo de Presidentes de Conmebol”, sostuvo.

Por ahora, septiembre de 2027 es la fecha confirmada para el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2030, mientras Conmebol aún debe definir el formato de competencia.

En resumen…